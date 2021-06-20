В Грузию впервые за 15 месяцев прибыл поезд из Еревана

В Грузию из Армении прибыл первый за 15 месяцев пассажирский поезд. Об этом сообщили в пресс-службе "Грузинской железной дороги" (ГЖД).

Поезд из Еревана в грузинский курортный город Батуми (Аджарская АР) приехал после того, как было возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение, прерванное между двумя странами в марте 2020 года.

В ГЖД отметили, что состав сначала прибыл в Тбилиси и лишь после этого отправился в Батуми, передает ТАСС.

Напомним, в марте 2020 года Грузия закрыла свои воздушные, сухопутные и морские границы из-за пандемии коронавируса COVID-19. Как следствие, железнодорожное движение прекратилось. Решение восстановить движение поездов по маршруту Ереван-Тбилиси-Батуми было принято после того, как с 1 июня Грузия открыла сухопутные границы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 178 млн, из них более 3,8 млн человек скончались.