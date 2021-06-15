Масштабный ремонт дорог нарушил работу транспорта Таганрога - СМИ

Жители Таганрога выразили свое недовольство ограничениями движения транспорта, вызванными масштабным ремонтом трамвайных путей и дорожного полотна в центре города, сообщил портал "Блокнот".

Ремонтные работы начались 11 июня, они тут же вызвали новые ограничения движения по ряду улиц центра города на фоне того, что до сих пор не были сняты ограничения движения транспорта на тех улицах, где ремонт длится уже больше года. По замыслу таганрогских властей, до конца 2021 года на участке протяженностью 10 км будут заменены рельсы и коммуникации, передает "АиФ-Ростов".

Но пока ремонт в разгаре, жители приморского города вынуждены стоять в пробках и сетовать на то, что нужно было сначала закончить старые работы, прежде чем начинать новый ремонт.