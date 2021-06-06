Свадебный тост завершился стрельбой в Алматинской области

Молодой гость на свадьбе в Алматинской области Казахстана сопроводил свой тост в честь молодоженов выстрелами из пистолета. Видео, на котором видна стрельба в банкетном зале, на днях распространилось по казахскому сегменту соцсетей.

Как пишет Tengrinews, алматинские полицейские быстро вычислили любителя стрелять на свадьбах – им оказался 26-летний житель Алматы, у него изъято оружие.

"Мужчина во время тоста произвел выстрелы свето-шумовыми пулями с сигнального пистолета. В настоящее время начато административное производство по ст 436 ч 1, сигнальный пистолет изъят, по нему будет назначена экспертиза", - отметили в областном Департаменте полиции.

Также будет проверена работа организаторов свадьбы и администрации ресторана, где произошла стрельба.