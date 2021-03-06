Названы самые убыточные отрасли в России по итогам 2020 года

Росстат опубликовал данные о том, какие предприятия в 2020 году понесли наибольшие убытки.

Сильнее всего пострадали угольная отрасль, общепит, гостиничный бизнес, междугородные и международные пассажирские перевозки по железной дороге. Также большие убытки понесли отрасли распределения газа и производства пара и горячей воды.

Показатели сухопутного и трубопроводного транспорта ухудшились на 72,7%, в оптовой торговле - на 69,5%.

Доля убыточных организаций в 2020 году составила 29,4%, это на 2,9% больше, чем годом ранее.