Вестник Кавказа

Иностранцев-туристов в российских гостиницах стало в 1,4 раза больше

Номер в отеле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Число туристов из-за границы, остановившихся в гостиницах России в первом полугодии, выросло в 1,4 раза. Всего в российских отелях и гостиницах отдыхали 1,8 млн иностранных туристов.

Поток туристов, которые воспользовались российскими гостиницами в первом полугодии текущего года, вырос почти на 12%, показатель по иностранным туристам – еще больше. Об этом, ссылаясь на данные Росстата, сообщает Минэкономразвития России.

"Число зарубежных туристов, остановившихся в гостиницах и других коллективных средствах размещения на территории России, в первом полугодии выросло на 42,4%"

– МЭР РФ

В общей сложности в отелях в РФ отдохнули 1,8 млн гостей из-за рубежа.

Если говорить об общей численности туристов-постояльцев, то за этот же срок гостиницами воспользовались 38,8 млн человек. Показатель вырос почти на 12% относительно прошлого года.

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