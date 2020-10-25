Курортам Кубани прочат новогодний аншлаг

Кубань ожидает на новогодние праздники туристический аншлаг, - заявила сегодня заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

Ее прогнозы подтверждают и данные по бронированию - около 87% загрузки всех курортов края придется на новогодние праздники, а самое большое повышение спроса наблюдается на горных курортах, - передает портал Юга.ру.

"Сегодня туры активно покупают люди, которые не смогли отдохнуть летом, то есть продолжается действие эффекта отложенного спроса", - рассказала замминистра.

Напомним, в последние несколько лет на Кубани увеличивается популярность зимнего отдыха - в зимний сезон и в межсезонье формируется около 40% годового турпотока.