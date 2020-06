Как реформируют образование в Узбекистане

После вступления в должность президента Шавката Мирзиеева в 2016 году реформа образования вышла на центральное место в повестке развития страны. Государственная стратегия в области развития пяти приоритетных областей на 2017–2021 годы содержит около 100 указов, постановлений и распоряжений президента, направленных на улучшение системы образования. К ним относятся программа по реформированию системы дошкольного образования, пересмотр школьной системы с целью расширения обеспечения и выбора и пятилетняя программа радикального улучшения системы высшего образования.

Среди нововведений - отмена участия студентов и преподавателей в уборке хлопка в стране, что в течение многих лет мешало учебному процессу, поскольку школьники и студенты были заняты сбором хлопка, экспорт которого стал критически важным для экономики Узбекистана, пишет The Times of Central Asia в материале Transforming education in Uzbekistan: a President’s initiative.

Истории и напоминания о великих ученых Узбекистана здесь можно обнаружить повсюду. На станции Космонавтов в великолепном ташкентском метро есть галерея тех, кто развивал советскую космическую программу. А началось все с Мирзо Улугбека, чья работа XV века по астрономической математике и тригонометрии, а также строительство обсерватории помогли Узбекистану взять на курс на развитие науки. Еще раньше, в IX веке, ученый Мухаммед аль-Хорезми создал работы по математике, астрономии и географии, стал отцом алгебры и термина ”алгоритм”.

Именно наследие таких людей, как Улугбек и аль-Хорезми, во многом определяет то, как общество в Узбекистане ценит и уважает учебу, открытия и занятия, а также то, насколько ценно образование в стране. Приверженность Мирзиеева повышению образовательных стандартов и превращению Узбекистана в страну, где вновь появляются ученые международного уровня, наиболее ярко проявляется в создании президентских школ, первая из которых открылась в сентябре 2019 года.

Школы были спроектированы, построены, укомплектованы и открыты всего через девять месяцев после принятия решения об этом. Учащиеся в школах, где количество мест крайне ограничено, отбираются на конкурсной основе и проверяются на предмет критического мышления, решения проблем и навыков английского языка. Любой ребенок в регионах, где открывается школа, имеет право подать заявку, независимо от финансового положения семьи. 28 500 школьников подали заявки на 480 мест, доступных в первый год. Потребовались огромные усилия по материально-техническому обеспечению и обеспечению безопасности со стороны Министерства народного образования Узбекистана и Кембриджской группы по оцениванию вступительных экзаменов, чтобы гарантировать использование честных, актуальных и надежных методов для отбора учащихся, поступивших в школы в сентябре.

В экзаменационном зале в Ургенче разместились почти 1000 детей, которые с спели гимн, перед тем как приступить к 2,5-часовому тестированию. Школы представляют собой впечатляющие объекты с самым лучшим оборудованием для занятий, спортивными сооружениями, общежитиями и персоналом. Учебная программа обширна и сбалансирована, с акцентом на предметы в области науки, технологий, техники, искусства и математики. Студенты изучают предметы на английском языке наряду с общеобязательными национальными предметами, такими как литература и история на узбекском языке.

Мирзиеев посетил ташкентскую школу 10 сентября 2019 года. Запланированный 45-минутный визит растянулся на три с половиной часа: президент понаблюдал за тем, как проходят уроки, поговорил с учителями и учениками, а также пообщался с руководством Министерства народного образования и проектного офиса президентских школ.

К 2021 году планируется открыть еще десять президентских школ, то есть в каждом регионе Узбекистана будет такое учреждение. Практика, освоенная при внедрении, оценке, преподавании и обучении в школах, означает, что они могут стать центрами превосходного образования и образцами для государственных школ во всех регионах, где они будут построены. Это, в свою очередь, приведет к улучшению системы в целом и откроет новые перспективы для молодежи страны.

Возможно, в одной из таких школ воспитывается будущий преемник Мирзиеева. Быть может, среди учащихся есть также последователи Мирзо Улугбека, Аль-Хорезми, Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина. Посмотрим. Но несомненно, это особенные и талантливые дети.