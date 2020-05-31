Тбилиси и Батуми вошли в десятку безопасных туристических направлений Европы

Тбилиси и Батуми вошли в первую десятку рейтинга самых безопасных туристических направлений Европы популярной среди европейцев платформы European Best Destinations.

При этом грузинская столица заняла первое место в рейтинге 20 самых безопасных туристических направлений в Европе с точки зрения коронавируса и названа "самым безопасным местом в Европе".

"Грузия очень быстро отреагировала и приняла соответствующие меры, что позволило удержать эпидемию на крайне низком уровне. Случаев COVID-19 в стране в 260 раз меньше, чем в наиболее пострадавших странах Европы", – отмечается в статье.

European Best Destinations отмечает, что Грузия готова открыть свои границы для иностранных гостей с 1 июля. Для этого вводятся стандарты безопасности, чтобы защитить здоровье путешественников. Это позволит туристам "наслаждаться безопасным отдыхом в Грузии".

На седьмую строчку рейтинга попал черноморский город Батуми.

В 20 самых безопасных туристических направлений вошли также Корфу (Греция), Цавтат (Хорватия), Азорские острова (Португалия), Превеза (Греция).