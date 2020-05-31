Пять событий, вошедших в историю 31 мая

- В 1578 году итальянский археолог Антонио Босио обнаружил в Риме древние христианские катакомбы. Всего в окрестностях итальянской столицы сегодня насчитывается более 60 катакобм, длина подземных коридоров которых составляет около 170 км.

- В 1859 году на Часовой башне Вестминстерского дворца в Лондоне запущены часы, ныне известные как Биг-Бен. Диаметр циферблата часов составляет 7 метров, длина стрелок – 2,7 и 4,2 метра. Циферблаты Биг Бена смотрят на все четыре стороны света; выполнены они из бирмингемского опала, часовые стрелки отлиты из чугуна, а минутные сделаны из медного листа. Подсчитано, что минутные стрелки проходят за год общее расстояние в 190 км. В основании каждого из четырех циферблатов располагается латинская надпись Domine salvam fac Reginam nostram Victoriam Primam ("Боже, храни нашу королеву Викторию I"). По периметру башни справа и слева от часов начертана фраза Laus Deo ("Хвала Господу" или "Слава Богу").

- В 1879 году на промышленной выставке в Берлине была продемонстрированы первая в мире электрическая железная и первый электропоезд, сконструированный немецким ученым и инженером Вернером Сименсом. По участку протяженностью менее 300 м со скоростью 7 км/ч двигался поезд, состоящий из локомотива мощностью 2,2 кВт и трех вагончиков, в каждом из которых могло разместиться до 6 пассажиров. Этот день принято считать днем рождения электрической тяги.

- В 1891 году в районе близ Владивостока началось строительство Транссибирской железнодорожной магистрали - железной дороги через Евразию, соединяющей Москву с крупнейшими восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами России. Движение поездов по Транссибу началось 21 октября (3 ноября) 1901 года, после того как было уложено "золотое звено" на последнем участке строительства Китайско-Восточной железной дороги. В настоящее время дорога проходит по территориям 14 областей России, трех краев, двух автономных республик, одной автономной области и одного автономного округа Федерации. На ее трассе расположено 87 городов.

- В 1924 году было подписано "Соглашение об общих принципах для урегулирования вопросов между Союзом ССР и Китайской Республикой". Соглашение предусматривало восстановление дипломатических отношений между обеими странами; отказ правительства СССР "от специальных прав и привилегий" (в соответствии с этим были ликвидированы русские концессии в Харбине, Тяньцзине и Ханькоу).