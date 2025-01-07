British Airways полетит из Великобритании в Грузию в марте

Первый самолет полетит из Лондона в Тбилиси уже 30 марта. Рейсы будет выполнять великобританская компания British Airways.

С 30 марта текущего года британский авиаперевозчик British Airways свяжет Лондон и Тбилиси. Самолет будет летать между городами 4 раза в неделю, рассказали в Объединение аэропортов Грузии.

Это случилось благодаря успешным переговорам представителей Минэкономики Грузии и компании British Airways в 2024 году. Время в полете - около 7 часов.

Напомним, что 2024 год стал рекордным для аэропортов Грузии по потоку пассажиров: он вырос на 24% и достиг 7,4 млн человек. Самой загруженной авиагаванью стал Тбилисский международный аэропорт.