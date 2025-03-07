Вестник Кавказа

Почему закрыли лондонский Хитроу?

Екатерина Винник
Почему закрыли лондонский Хитроу?
© Фото: DiscoA340/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
Крупнейший аэропорт Лондона и Великобритании, Хитроу, временно закрыт из-за пожара на электроподстанции, которая обеспечивала функционирование воздушной гавани. Что случилось в Лондоне, почему загорелась подстанция Хитроу и к чему это привело - рассказываем в этом материале.

Почему в Хитроу остался без электричества? 

Поздно вечером в четверг, 20 марта, рядом с лондонским аэропортом Хитроу загорелась электрическая подстанция. В результате пожара сам аэропорт и более 65 тысяч домов, расположенных в соседних районах остались без электричества. Пожар не затронул аэропорт, поскольку загоревшаяся подстанция ”Норт-Хайд” находится примерно в 3 километрах от Хитроу. На борьбу с возгоранием выехали более 70 пожарных, к утру они уже контролировали огонь, охвативший более 20 тысяч литров масла в трансформаторе. Все рейсы в оставшемся без электричества аэропорту были отменены. 

Из-за чего загорелась подстанция рядом с Хитроу? 

Что именно спровоцировало пожар на подстанции ”Норт-Хайд” пока неизвестно. Правоохранители, работающие на месте, заявили, что на данный момент ничто не указывает на теракт или преступный замысел. Заместитель пресс-секретаря премьер-министра Великобритании Кира Стармера, призвал воздержаться от спекуляций по поводу причины пожара, подчеркнув, что  слишком рано делать выводы, учитывая, что подстанция всё еще в огне. Национальный оператор электросетей утверждает, что пожары на подстанциях возникают крайне редко и нельзя исключать ни один из вариантов. 

Как насчет резервной электростанции?

До сих пор неизвестно, почему пожар всего на одной подстанции привел к полной остановке всех операций в Хитроу. Согласно информации британского оператора энергосистем, National Grid, Хитроу обслуживают несколько электростанций, кроме того, в аэропорту есть собственный генератор и батареи, которые могут взять на себя обеспечение электроэнергией до тех пор, пока не будут запущены генераторы. Представители аэропорта в заявлении, опубликованном в пятницу днем, сообщили, что резервные системы сработали, однако их мощности недостаточно для полноценного функционирования. Их хватило, чтобы посадить самолеты, находившиеся в воздухе, и эвакуировать людей. 

Насколько важен аэропорт Хитроу? 

Лондонский аэропорт Хитроу - крупнейший в Великобритании и самый загруженный в Европе. В нем две взлетно-посадочных полосы и четыре терминала. Считается, что потребление электричества аэропортом сравнимо с энергозатратами небольшого города. 

  • Аэропорт принимает и отправляет рейсы в 90 стран мира. 
  • Около 90 авиалиний используют аэропорт, в том числе азербайджанская Azerbaijan Airlines и иранская Iran Air. 
  • Ежедневно лондонский аэропорт принимает и отправляет почти 230 тысяч человек
  • Ежедневно через аэропорт проходит почти 5 тонн грузов 
  • Работают в Хитроу более 90 тысяч человек 

Сколько рейсов в Хитроу было отменено?

Из-за возгорания электростанции ”Норт-Хайд” более 1350 рейсов, запланированных на пятницу, были отменены. Большинство рейсов, пунктом прибытия которых был Хитроу, были переправлены в амстердамский аэропорт Схипхол, в Манчестерский аэропорт и во Франкфурт-на-Майне. Некоторые пассажиры были предупреждены об отмене рейсов заранее, а некоторые застряли в аэропорту во время регистрации.  Пассажирам, которые не смогли улететь или попасть в Хитроу, выплачивают компенсацию и предлагают рейсы на другие даты и в других аэропортах. 

Когда работа Хитроу будет возобновлена?

На данный момент неизвестно, когда лондонский аэропорт вновь начнет принимать и отправлять рейсы. Сам аэропорт призывает пассажиров не посещать воздушную гавань ни при каких условиях до тех пор, пока её работа не будет возобновлена. 

Оператор электросетей, National Grid, уже заявил о том, что было найдено временное решение для восстановления энергоснабжения пострадавшего населения и частично аэропорта Хитроу до тех пор, пока решается вопрос с подстанцией ”Норт-Хайд”. 

Чем чревато закрытие Хитроу?

Аэропорт Хитроу - часть глобальной авиационной системы, и его закрытие, даже на самый короткий срок, чревато осложнениями в работе авиалиний и аэропортов по всему миру. Чем дольше Хитроу остаётся закрытым, тем с большим количеством проблем сталкиваются другие аэропорты, которым приходится перенаправлять рейсы, следить за тем, чтобы персонал не перерабатывал, организовывать комфортные условия пассажирам и заботиться о том, чтобы их багаж не потерялся. Всё это требует дополнительных ресурсов и высокой организации операционной деятельности.

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