Вестник Кавказа

Самолет из Гонконга в Лондон вынужденно сел в Баку

Самолет из Гонконга в Лондон вынужденно сел в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Воздушное судно, совершавшее рейс из Гонконга в столицу Великобритании, было вынуждено совершить посадку в аэропорту Гейдара Алиева в Баку. Пойти на такой шаг пилотов заставило резкое ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров.

Лайнеру Cathay Pacific, летевшему из Гонконга, по дороге в Лондон пришлось совершить вынужденную посадку в Баку, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Сегодня вечером экипаж Airbus A350 запросил посадку в аэропорту Гейдар Алиев. Она понадобилась потому, что один из пассажиров плохо себя почувствовал.

В результате самолет сел благополучно. Время посадки – 19:08 (18:08 мск).

Пассажиру, состояние которого ухудшилось ранее в воздухе, немедленно оказали первую помощь. Затем врачи проверили его состояние и приняли решение отвезти его в больницу.

Напомним, 20 января стало известно, что в Баку вынужденно сел самолет "Аэрофлота". Воздушное судно российского флагмана направлялось из Москвы в Дубай. Но в воздухе одной из пассажирок стало плохо. Когда лайнер совершил посадку в аэропорту столицы Азербайджана, после осмотра врачей ее госпитализировали. Остальные пассажиры продолжили свой путь в ОАЭ.

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