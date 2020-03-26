Обнадеживающие новости про коронавирус

Пандемия коронавируса унесла жизни около 20 тыс. человек. Чудо-лекарства от COVID-19 не существует, хотя некоторые методы лечения оказались эффективными в ограниченных исследованиях и стали частью обширного исследования ВОЗ, сообщает американский сайт BGR в статье Coronavirus vaccine researchers just delivered some great news.

Вакцины от заболевания пока нет, хотя более двух десятков находится в разработке. Вакцина станет единственным способом, который может предотвратить дальнейшее распространение COVID-19. Две из них сейчас проходят клинические испытания. Хотя медики, возможно, получат вакцину уже этой осенью, если все пройдет хорошо, большинство людей не будут привиты в течение примерно полутора лет. Тем не менее есть и хорошие новости от исследователей, которые изучают вирус. В отличие от гриппа, для которого необходимо разрабатывать новую вакцину каждый год, вакцина для SARS-CoV-2 может оказаться эффективной в течение длительного периода времени.

США

Вакцина против гриппа предлагает ограниченную защиту, потому что различные штаммы мутируют быстрыми темпами. Поэтому новая прививка нужна каждый год. Если бы то же самое касалось SARS-CoV-2, то вакцина могла бы обеспечить защиту только в течение ограниченного времени. Мы также ничего не знаем о естественном иммунитете, который вырабатывается в организме после борьбы с COVID-19, и как долго он сохраняется. Однако согласно имеющимся данным, вакцина будет иметь продолжительный эффект, а это означает, что вероятность будущих вспышек будет значительно снижена.

По словам исследователей из Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса, новый коронавирус не претерпевает значительных изменений. ”Мы зафиксировали сравнительно небольшое количество мутаций для вируса, которым переболело такое количество людей, - сказал молекулярный генетик Питер Тилен. - На данный момент уровень мутаций вируса предполагает, что вакцина, разработанная для SARS-CoV-2, будет эффективной в течение длительного периода времени, в отличие от средств против гриппа”. По словам Тилена, вакцина будет похожа на средства против кори или ветряной оспы. ”Я ожидаю, что вакцина против коронавируса будет иметь такой же профиль, как и указанные вакцины. И это отличная новость”.

Ученые изучили более 1000 образцов вируса, зафиксировав генетические различия между штаммами, которыми были инфицированы граждане США, и оригинальным вирусом, обнаруженным в Ухани. Два других ученых, входивших в состав комитета, давшего название вирусу, Стенли Перлман из Айовоского университета и Бенджамин Нейман из Техасского университета A & M в Тексаркане, также считают, что вирус выглядит стабильным с точки зрения мутаций. ”Грипп отличается от коронавируса тем, что геном вируса гриппа разбит на несколько сегментов, каждый из которых кодирует ген. Когда два вируса гриппа находятся в одной и той же клетке, они могут поменять некоторые сегменты, что может привести к мгновенному созданию новой комбинации. Так, например, возник свиной грипп H1N1”, - сказал Нейман.

Однако на этом хорошие новости не заканчиваются.

Исландия

По данным голландского сайта Information, ученые из Исландии смогли отследить 40 мутаций коронавируса только в своей стране. По словам вирусолога, вероятнее всего, вирус становится все более заразным, но менее опасным для пострадавших. В отчете отмечается, что один человек в Исландии может быть заражен двумя отдельными штаммами вируса.

”Мы обнаружили 40 островных мутаций вируса, - сказал директор DeCode Genetics Кари Стефанссон. - Мы нашли человека-носителя нескольких мутаций. Мы обследовали зараженных мутировавшим и не мутировавшим вирусом, и единственная инфекция, которую нам удалось отследить до обозначенного пациента, оказался видоизмененный вирус”. ”У нас есть гены более 400 инфекций. Мы можем отследить, откуда появился вирус. Некоторые пришли из Австрии. Еще один был обнаружен у зараженных в Италии. И есть третий тип вируса, обнаруженный у людей, инфицированных в Великобритании: семь человек посетили футбольный матч в стране”, - сказал Стефанссон. Но даже если у вируса появится больше мутаций в ближайшие месяцы и годы, исследователи уже ищут способы отследить и справиться с новыми генетическими изменениями.

Сингапур

Генетики из Сингапурской медицинской школы Duke-NUS разработали методику, которая позволяет им отслеживать генетические изменения и оценивать вакцины быстрее, чем раньше. Школа сотрудничает с американской биотехнологической компанией Arcturus Therapeutics для испытаний вакцин, и новая технология может помочь им оценить эффективность и побочные эффекты предлагаемой вакцины всего за несколько дней, сообщает Reuters. В противном случае им потребовались бы месяцы для проведения тестов, основанных на ответах вакцинированных.

Исследователи протестируют вакцины на мышах за неделю до того как перейти к испытаниям на людях во второй половине года.