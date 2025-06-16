"Железный купол" против иранских ракет: как работает противоракетная оборона Израиля и насколько она эффективна?

Сложная система противоракетной обороны Израиля (ПРО) в прошлом успешно отражала атаки. Расскажем, из чего состоит противоракетная оборона Израиля, как работают “Железный купол”, “Праща Давида” и “Хец-2/3”, а также насколько эффективна израильская система ПРО против иранских атак.

С начала эскалации конфликта между Израилем и Ираном прошла неделя, за это время Израиль нанес серию авиаударов по Ирану, а Иран выпустил залпы баллистических ракет и дронов по Израилю. По данным правительств этих стран, с 13 июня в результате атак погибли сотни человек, в то время как тысячи были ранены. Иранские ракеты подвергли многоуровневую систему серьезному испытанию, и некоторым снарядам удалось достичь целей.

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Из чего состоит противоракетная оборона Израиля?

Израильская ПРО включает в себя "Железный купол", перехватывающий ракеты малой дальности и артиллерийские снаряды. Две другие системы, "Праща Давида" (Шарвит Ксамим) и "Стрела" (Хец), разработаны уже для противодействия угрозам средней и большой дальности. Для целей, слишком мелких для “Железного купола”, например, артиллерийские мины и снаряды, ракеты ближнего радиуса действия и дроны, действует система ПРО “Железный луч” (Керен Барзель).

Как работает "Железный купол" Израиля?

Ключевым элементом израильской ПРО является "Железный купол", разработанный израильскими компаниями Rafael и IAI и введенный в эксплуатацию 14 лет назад. Он предназначен для перехвата неуправляемых ракет малой дальности и артиллерийских снарядов.

Сначала радиолокационная станция обнаруживает ракету или снаряд, направляющийся в воздушное пространство Израиля;

Данные о ракете передаются в центр боевого управления и контроля, который оценивает угрозу и рассчитывает траекторию перехвата;

Пусковая установка запускает специальную ракету, оснащенную автономным радиолокатором и боеприпасом, который поражает приближающуюся угрозу.

"Железный купол" использует радары и анализ данных многоцелевой радиолокационной станции, чтобы определить, какую угрозу представляет приближающаяся ракета. Если существует опасность для населенного района или важной инфраструктуры, выпускается перехватчик.

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Перехватчики, которые могут запускаться вертикально с мобильных установок или стационарных пусковых площадок, уничтожают входящую ракету в воздухе. Как сообщали израильские СМИ, стоимость одного запущенного перехватчика "Железного купола" составляет от $80 тысяч. Сначала в Израиле утверждали что эффективность "Железного купола" превышает 90%, но теперь она определенно снизилась.

Как работает "Праща Давида"?

"Шарвит Ксамим" перехватывает ракеты средней и большой дальности на высоте до 15 км. Разработанная Rafael Advanced Defense Systems и американским оборонным подрядчиком Raytheon система противодействует баллистическим и крылатым ракетам, тяжелым артиллерийским снарядам и крупным БПЛА, запущенным на дальность от 40 до 300 км. Она находится на вооружении с 2017 года.

Сначала РЛС сканирует воздушное пространство, обнаруживает ракету и начинает следить за ее полетом;

Алгоритмы определяют тип цели, ее траекторию, скорость и точку предполагаемого падения, также оценивается уровень угрозы;

Если цель признана угрозой и подходят для перехвата этой системой, из пусковой установки вертикально стартует ракета-перехватчик;

Ракета летит по заданному курсу, используя передаваемые данные для его обновления;

На подлете к цели у ракеты включается радиолокационная головка самонаведения, дальше она уничтожает цель за счет прямого кинетического удара, без снарядов;

Отслеживается результат перехвата, при необходимости назначается повторный пуск.

Система работает в связке с РЛС и центрами управления "Железного купола" (короткая дистанция/низкая высота) и "Хец" (высокие высоты/большая дальность), закрывая "нишу" между ними. Данные о прорывах передаются другим эшелонам для попытки повторного перехвата.

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Как работает израильская "Стрела"?

Системы "Хец-2" и "Хец-3" представляют собой верхний уровень израильской сети ПРО. Они перехватывают ракеты, летящие за пределами земной атмосферы (на высоте до 100 км). Стоимость запуска одной ракеты "Хец" составляет $3-4 млн.

"Хец 2" использует осколочно-фугасную боевую часть для уничтожения цели. "Хец 3", совместно разработанная с США и принятая на вооружение в 2017 году, не имеет боевой части - как и "Праща Давида" он полагается исключительно на кинетическое поражение цели.

При этом "Стрела-2" принципиально отличается от "Железного купола". “Хец-2” имеет боевую часть, которая подрывается для создания направленного кинетического удара тяжелыми элементами по скоростной баллистической цели в верхних слоях атмосферы. “Железный купол” же использует близкий осколочный подрыв против менее сложных угроз на малых высотах.

Насколько эффективна израильская система ПРО против иранских атак?

Баллистические ракеты Ирана могут преодолеть расстояние более 1600 км между странами за 12 минут. Они выводятся ракетными двигателями во внешние слои атмосферы Земли и даже за ее пределы, а затем возвращаются к Земле, снижаясь со скоростью выше скорости звука.

Иран также запускал крылатые ракеты, которые приводятся в движение двигателем на всем протяжении полета, и дроны, запрограммированные нести взрывчатку к заранее определенным целям. ЦАХАЛ значительно ослабил ударные возможности Ирана, нанося удары по пусковым установкам, складам дронов, а также по объектам производства и хранения ракет. Но при этом работа ПРО Израиля стоит очень дорого, и если боевые действия затянутся надолго, может не хватить средств. С другой стороны запасы иранских ракет также истощаются.

Кроме дипломатических усилий, а также возможного вмешательства США, на продолжительность войны между Израилем и Ираном будет влиять резерв израильских перехватчиков с одной стороны и число рабочих пусковых установок Ирана с запасом ракет дальнего радиуса действия. В Израиле считают, что от трети до половины иранских ракет уже израсходовано. Истина неизвестна, но с ракетами Иран стал действительно обходиться экономнее. В то же время Израиль расходует свои перехватчики также быстро.