Тарифный клубок Трампа: дедлайны, дисбалансы и нерешаемые уравнения глобальной торговли

Расскажем, зачем Трампу пошлины, почему дедлайн по пошлинам США сместили на август, против каких стран США объявили пошлины и почему, а также как оценивают успех тарифной политики Трампа экономисты и как отреагировал рынок.

Перенос дедлайна по введению пошлин на ввоз зарубежных товаров в США на 1 августа 2025 года стал последним поворотом в хаотичной тарифной политике администрации Дональда Трампа. Объявленные еще в апреле пошлины, по мнению Трампа, призваны выровнять дисбаланс в торговле. Их введение Вашингтон тогда заморозил на 3 месяца до июля для ведения переговоров. Однако вместо обещанных "90 соглашений за 90 дней" были достигнуты лишь несколько, а сдвиг сроков и противоречивые заявления добавили хаоса.

Зачем Трампу пошлины?

Трамп позиционирует пошлины на ввоз зарубежной продукции в США как "панацею" для нескольких взаимосвязанных, но конфликтующих целей. Американский президент приводил множество причин, почему считает ввод пошлин ключевой частью своей политической программы, но их можно свести к четырем основным пунктам:

восстановление промышленного могущества Америки;

увеличение доходов США;

выравнивание торгового баланса;

давление на иностранные государства с целью принятия политики, выгодной США.

Решоринг

Возвращение производств, ранее перенесенных в страны с более низкими издержками. Еще в марте прозвучали угрозы введения "довольно крупных" пошлин, что должно было заставить компании вернуть производство в США. Несколько пиар-побед Трампа, включая анонсы Apple о сотнях миллиардов инвестиций, GE Appliances о переносе части производства стиральных машин из Китая в США из Китая за $490 млн и General Motors о планах инвестировать $4 млрд в увеличение производства в США, создают иллюзию успеха. Но в реальности компании действуют по собственным планам и это было запланировано ранее. При этом в США есть дефицит квалифицированных кадров, но стоимость ее выше. Например, эксперты оценили, что стоимость iPhone взлетела бы выше $3000, если бы они производились в США.

Пополнение казны

Апрельские заявления Трампа о триллионах от введения пошлин разбиваются о простую математику: для компенсации $3 трлн от подоходного налога при импорте в примерно $3 трлн нужны тарифные ставки в 100-200%, что сильно снизит спрос. Сборы в размере $20 млрд/мес будут каплей в море дефицита бюджета. Самые высокие пошлины скорее всего временны, при уступках они могут быть снижены или сняты, а новые соглашения уже заключаются со сниженными ставками.

"Восстановление" торгового баланса

Риторика Трампа об "обдирании" США оправдывает введение взаимных пошлин. Кратковременный эффект был (дефицит торгового баланса США упал со $140 млрд в апреле до $61 млрд в апреле), но в мае снова начал расти. Страны, из которых США импортировали большое количество товаров, но экспортировали мало, были наказаны самыми высокими пошлинами. Трамп часто называл это "убытками", однако торговый дефицит может быть и отражением сильной экономики.

Геополитическое принуждение

Пошлины в качестве инструмента силового давления были как успешными (Канада отменила налог на цифровые услуги для американских IT-компаний), так и провальными (не остановлен поток фентанила из Китая, не планируется перенос производства iPhone в США, а американские автопроизводители не собираются переносить производство из Канады и Мексики).

При этом успех решоринга означает сокращение импорта и, следовательно, падение тарифных доходов (цель 2) и ослабление давления (цель 4). А уступки требуют отмены пошлин, лишая США рычага влияния и подрывая доходы (цели 2 и 3).

Почему дедлайн по пошлинам США сместили на август?

Дедлайн по введению пошлин на ввоз товаров в США перенесли с 9 июля на 1 августа 2025 года по следующим причинам.

Необходимость дополнительного времени для переговоров

Администрация Трампа столкнулась с невозможностью завершить сложные торговые переговоры в изначально установленные 90 дней. Трамп указал, что решение принято на основе рекомендаций чиновников и анализа статуса переговоров с партнерами.

Ограниченный прогресс в заключении соглашений. Из запланированных 90 соглашения официально достигнуты лишь с тремя странами:

Великобритания: 10% пошлин на большинство товаров (кроме стали и алюминия);

Китай: временное снижение пошлин до 10-30%;

Вьетнам: 20% на основные экспортные товары;

При этом переговоры с ЕС, Индией, Японией и другими крупными партнерами зашли в тупик из-за разногласий по ставкам и условиям.

Давление на ключевых партнеров:

ЕС: США предложили компромисс - универсальный тариф в 10% на европейский импорт (вместо 50%) при условии исключений для фармацевтики, полупроводников и авиатехники. Перенос дедлайна дал ЕС время на рассмотрение предложения;

Азиатские страны: Трамп использовал перенос для отправки предупредительных писем с индивидуальными ставками для 14 стран (25-40%), требуя уступок до 1 августа.

Конфликт с БРИКС

6 июля страны БРИКС (включая Китай, Россию, Индию) осудили односторонние пошлины США. В ответ Трамп пригрозил дополнительными пошлинами в размере 10% любым государствам, поддерживающим БРИКС. Перенос дедлайна позволил формально отделить эту меру от основных переговоров.

Рыночная нестабильность

Приближение исходного дедлайна (9 июля) спровоцировало падение индекса S&P 500 на 0.5% и отток инвесторов в безопасные активы. Перенос смягчил краткосрочные риски, но сохранил давление на рынки.

Таким образом, перенос дедлайна отражает тактическую гибкость администрации Трампа на фоне неспособности достичь большинства целей в рамках первоначального срока, желания избежать немедленной эскалации с ЕС и БРИКС, а также стремления использовать угрозы индивидуальных тарифов как рычаг для заключения выгодных соглашений к 1 августа. Однако фундаментальные противоречия торговой политики Трампа, например, несовместимость целей решоринга и пополнения казны, остаются нерешенными.

Кто стал мишенью новых пошлин Трампа?

На этой неделе уведомления о пошлинах от 25% до 40%, вступающих в силу с 1 августа при отсутствии соглашения, получили 14 стран. География тарифного "удара" красноречива:

Азиатские производственные хабы: Южная Корея и Япония (25%), Индонезия (32%), Бангладеш (35%), Камбоджа и Таиланд (36%), Лаос и Мьянма (40%);

Другие регионы: Тунис, Малайзия и Казахстан (25%), ЮАР, Босния и Герцеговина (30%), Сербия (35%).

Почему Трамп ввел пошлины против 14 стран?

Трамп называет "несправедливым" торговым дефицитом, когда экспорт в США больше импорта в страну из США, карая экспортно-ориентированные экономики;

Высокие пошлины на экспорт из стран ЮВА (особенно Вьетнама, Камбоджи и Бангладеш) - это попытка парализовать альтернативные производственные хабы, куда переносились мощности из КНР во время торговой войны. Регион, обеспечивающий 10.5% глобального ВВП, критически зависим от экспорта текстиля, обуви, электроники;

Угроза повышения ставок за "трансшиппинг" (как в соглашении с Вьетнамом) и попытки обхода через третьи страны (Лаос, Мьянма);

Некоторые из этих стран (особенно Мьянма, Лаос, Камбоджа) не имеют экономического веса для действенных ответных мер или выгодных переговоров. Их уступки, как в ситуации с Вьетнамом, лишь частично смягчают удар.

Как оценивают успех пошлин Трампа экономисты?

Трамп часто представлял тарифы как панацею - универсальный экономический инструмент, который может восстановить рабочие места, покрыть дефицит США, стать аргументом в переговорах с иностранными государствами и снизить налоговое бремя американцев. В первые месяцы своего срока Трамп использовал этот инструмент для продвижения к каждой из этих целей. Некоторые компании объявили об инвестициях в американские заводы, в казну США с пошлин поступают десятки миллиардов долларов, торговый дефицит США в апреле сократился почти вдвое. К тому же Трамп заставил несколько стран пойти на переговоры после угроз ввести высокие пошлины - и все это без резкого роста инфляции.

Однако ранние признаки успеха могут быть скорее свидетельством первоначального шока для системы, поскольку компании и потребители быстро адаптируются к новой реальности. Экономисты утверждают, что тарифы не приведут к значительному промышленному буму в Америке. Они заявляют, что доходы от тарифов останутся каплей в море по сравнению с огромным бюджетным дефицитом. Торговые соглашения, вероятно, не приведут к значительному росту спроса на американские товары за рубежом. А некоторые торговые партнеры уже показали, что угрозы имеют свои пределы.

Как рынок реагирует на пошлины Трампа?

Мировые рынки, уже пережившие шок от апрельского "дня освобождения США от иностранного импорта", отреагировали более сдержанно: S&P 500 упал на 0.8% (самое резкое снижение за 3 недели, но в сравнении со снижением на 4,8% в апреле, не слишком значительное), акции Toyota и Honda просели на 4% и 3.9% соответственно, а падение курса доллара с начала года стало худшим за полвека. Новый дедлайн - это лишь этап в рискованном гамбите Трампа, где ставка - триллионы долларов глобального товарооборота.