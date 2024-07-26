Как тарифная война сближает Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и Китай?

Страны Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Китай объединяют силы на фоне торговой войны Трампа, угрожающей глобальным экономикам серьезными последствиями. О первом в истории саммите государств АСЕАН, ССАГПЗ и Китая, проходящем в столице Малайзии, рассказываем в нашем материале.

Исторический саммит

27 мая в Куала-Лумпуре начался первый в истории расширенный саммит АСЕАН со странами Персидского залива и Китаем. Премьер-министр Малайзии, Анвар Ибрагим, заявил, что трехсторонний саммит открывает новую главу в стратегическом партнёрстве между государствами, несмотря на сложный геополитический контекст. В рамках саммита стороны намерены обсудить расширение торговых связей и инвестиции между Пекином, странами АСЕАН и ССАГПЗ.

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Что такое АСЕАН?

АСЕАН - это Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, основанная в 1967 году в Бангкоке. Сегодня в Ассоциацию входят 10 стран: Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. Девиз АСЕАН - ”Одно видение, одна идентичность, одно сообщество”. Среди стран АСЕАН действует несколько соглашений о свободной торговле, цель которых создание единого рынка и международной производственной базы, снижение пошлин и тарифов, а также привлечение инвестиций. Самая экономически развитая страна АСЕАН - Сингапур, наименее развитая - Мьянма.

Торговая война и АСЕАН

На стартовавшем 26 мая 46-м саммите АСЕАН, который считается высшим органом, определяющим политику государств-членов организации, главной темой стали угрозы со стороны США, точнее торговая война, развязанная Дональдом Трампом. Тарифы, введенные 47-м американским президентом, в отношении стран АСЕАН составляют от 10 до 49%, при этом сами США - важный торговый и инвестиционный партнёр государств Юго-Восточной Азии. По итогам одной из встреч саммита, министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии, Тенгку Зафрул Абдул-Азиз заявил, что АСЕАН пора отходить от привычной модели отношений с Вашингтоном и полагаться на более смелые и дальновидные стратегии, чтобы обеспечить социально-оэкономические интересы государств блока.

Разворот в сторону Азии

В рамках саммита 46-го саммита АСЕАН также проходит второй саммит АСЕАН-ССАГПЗ. Союз сотрудничества Арабских государств Персидского залива представлен Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном, Кувейтом, Оманом и Катаром - одними из самых развитых государств Ближнего Востока. Совсем недавно Дональд Трамп побывал в трёх из них (в Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ) в рамках своего ближневосточного турне, где заключил контракты на миллиарды долларов.

Несмотря на готовность вкладывать деньги в американскую экономику, Ближний Восток постепенно разворачивается в сторону Азии, в том числе и Китая, в поисках новых перспективных и предсказуемых рынков с надежными партнерами. Для ССАГПЗ АСЕАН - возможность диверсификации экономики, а для АСЕАН ближневосточные страны - это, прежде всего инвестиции, а также энергоресурсы.

Зачем Китаю Юго-Восточная Азия и Ближний Восток?

Трехсторонний саммит АСЕАН-ССАГПЗ-Китай, который состоялся 27 мая в Куала-Лумпуре, первый в своем роде. От Китая в нем участвует Ли Цян, премьер-министр КНР. Само по себе присутствие китайского руководства на саммите - сигнал США, о том, что исход торговой войны, развязанной Трампом, еще далеко не предрешен. Пекин намерен углублять экономическое и дипломатическое взаимодействие со странами Глобального Юга и, в первую очередь, с АСЕАН, для которого Китай - главный торговый партнер, и ССГАПЗ, с которым страна собирается в ближайшее время подписать соглашение о свободной торговле.

Помимо экономической повестки Китая на совместном саммите АСЕАН-ССАГПЗ, есть еще и политический аспект. Китай позиционирует себя лидером в регионе, который не собирается терять свои позиции из-за угроз со стороны США. Пекин, для которого нынешняя торговая война уже вторая, заявляет о себе как о партнёре, готовом выстраивать взаимовыгодные союзнические отношения вне западных рамок.

Многополярный мир VS протекционизм

Дональд Трамп обещает Америке золотой век за счет жестких мер против экономик других стран и делая ставку на протекционизм. В свою очередь страны АСЕАН, Ближнего Востока и Китай по-прежнему уверены в том, что ключ к экономическому процветанию - это многополярный мир, где стороны взаимодействуют на равных условиях.

АСЕАН, ССАГПЗ и Китай двигаются в направлении диверсификации торговых контактов, открытия новых рынков и налаживания инвестиционных связей без влияния западных партнеров, и трехсторонний саммит в Куала-Лумпуре - первый шаг на этом пути. Премьер-министр Малайзии Ибрагим Анвар, который выступил инициатором встречи, подчеркнул, что саммит - собрание людей, стремящихся развивать свои страны, верящих в независимость, главенство права и демократию: