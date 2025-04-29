Дедлайн пошлин Трампа: что ждет мировую торговлю?

Мировая экономика пребывает в напряжении накануне дедлайна, установленного президентом США, когда десятки стран должны заключить торговые соглашения с Вашингтоном, иначе им грозит резкое повышение пошлин. Расскажем, что ждет мировую торговлю после 9 июля, кто уже заключил торговые соглашения с США и каковы возможные экономические последствия тарифов Трампа.

В среду истекает трехмесячный период отсрочки, объявленной Дональдом Трампом после введения масштабных пошлин для ряда стран. На кону миллиарды долларов, поэтому на фоне сохраняющейся неопределенности относительно следующих шагов Трампа торговые партнеры США ведут интенсивные переговоры, чтобы избежать ущерба для своих экономик. Усугубляет ситуацию недавнее заявление Трампа от 7 июля о готовности ввести 10% пошлины против стран, поддерживающих БРИКС, пообещав, что исключений не будет.

Что ждет мировую торговлю после 9 июля?

Сигналы Белого дома по этому вопросу довольно противоречивы. Администрация США четко дала понять: несговорчивых партнеров ждут высокие пошлины. Однако, кто конкретно пострадает и насколько сильно - пока что большой вопрос. Трамп анонсировал на текущей неделе рассылку писем торговым партнерам с указанием новых пошлин, одновременно заявив о заключении ряда торговых соглашений. Американский лидер пообещал, что к 9 июля большинство стран получит "письмо или сделку".

На днях в Минфине США уточнили, что пошлины для стран, не достигших соглашения, повысятся с 1 августа до уровней объявленных 2 апреля. А предположения о переносе дедлайна были опровергнуты. Однако заявления самого Трампа вносят хаос: 5 июля он намекнул, что пошлины могут достигнуть 70% (выше апрельского "потолка" в 50%), добавила неопределенности и угроза введения дополнительных пошлин в размере 10% для стран БРИКС.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие страны уже заключили торговые соглашения с США?

На данный момент только Китай, Великобритания и Вьетнам объявили о заключении торговых соглашений, которые смягчили, но не отменили тарифную угрозу Трампа.

В рамках американо-китайского соглашения пошлины на китайские товары были снижены с 145% до 30%, а на американские - со 125% до 10%. Однако это лишь 90-дневная пауза, а не отмена пошлин, к тому же между сторонами осталось много нерешенных вопросов;

Соглашение с Великобританией позволило ей сохранить тарифную ставку в 10%;

Вьетнамские товары вместо 46% будут облагаться пошлиной в 20%, а для товаров, проходящих через Вьетнам транзитом, ставка будет 40%.

Ряд ключевых партнеров США (ЕС, Канада, Индия, Япония, Южная Корея) подтверждают активные переговоры. По словам источников в администрации Трампа, переговоры в основном ведутся со странами - основными источниками американского торгового дефицита.

Сообщалось, что ЕС работает над заключением "каркасного" соглашения с США, которое отложит решение по наиболее спорным разногласиям до окончания дедлайна, чтобы избежать пошлин в 50%.

Индия ожидает финализации "мини-соглашения" со средней ставкой около 10% в ближайшие 1-2 дня.

В целом эксперты ожидают, что пошлины все равно останутся, предметом торга будет лишь их величина.

Каковы будут экономические последствия тарифов Трампа?

Экономисты сходятся во мнении, что высокие пошлины в течение длительного периода приведут к росту цен и замедлят рост как американской, так и мировой экономики. В июне Всемирный банк и Организация экономического сотрудничества и развития понизили прогнозы для мировой экономики с 2,8% до 2,3% и с 3,3% до 2,9% соответственно. В то же время прогнозирование последствий торговой войны Трампа стало более сложной задачей из-за противоречивых сигналов администрации.

Самые высокие пошлины, предложенные Трампом, не получили ход, хотя базовая пошлина в 10% применяется ко всему импорту в США. В JP Morgan подсчитали, что пошлина в 10% для всех и 110% для Китая сократит мировой ВВП на 1%, причем если пошлина на китайские товары снижена до 60%, удар по ВВП смягчится до 0,7%. Пока что последствия введенных пошлин были умеренными, но экономисты предупреждают, что инфляция может взлететь, как только предприятия израсходуют запасы, созданные в ожидании роста издержек.

Несмотря на опасения резкого роста цен в США, годовая инфляция в мае составила 2,3%, что близко к целевым показателям ФРС. Фондовый рынок США, понесший значительные потери ранее в этом году, восстановился до рекордного максимума, а экономика США создала 147 тысяч новых рабочих мест в июне (на 37 тысяч больше ожидаемого). Но есть тревожные звоночки: потребительские расходы упали на 0.1% в мае (первое снижение с января).

Отсрочка введения крупных пошлин китайские товары, вероятно, предотвратила более серьезную угрозу рецессии. Но ущерб экономике проявляется на рынке труда часто в последнюю очередь, а главная сложность прогнозирования - это непредсказуемость и противоречивость шагов Трампа и его администрации.