Субкритические ядерные испытания США 2025: что это и когда пройдут

После заявления Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия мир задается вопросом: насколько реален новый виток гонки вооружений? Действительно ли США проведут ядерные испытания и когда, что такое субкритические ядерные испытания, когда были последние ядерные испытания в США, а также сколько ядерных боеголовок в мире в 2025 году?

Хотя последующие разъяснения американских чиновников несколько смягчили первоначальную тревогу, ситуация остается напряженной. Страны обладают огромными арсеналами, а Часы Судного дня в 2025 году показывают рекордные 89 секунд до полуночи, символизируя наивысший уровень опасности за всю историю.

США проведут ядерные испытания?

24 октября президент США сообщил о своем поручении Минобороны немедленно начать процесс испытаний американского ядерного оружия "на равноправной основе" с другими странами. Свое решение он обосновал программами испытаний, проводимых другими государствами, в частности, указав на быстрое наращивание ядерного арсенала Китаем.

Это заявление вызвало немедленную реакцию международного сообщества. Однако вскоре министр энергетики США Крис Райт внес важное уточнение. Он пояснил, что запланированные испытания являются "некритическими" или "субкритическими" и не будут сопровождаться ядерными взрывами.

Субкритические ядерные испытания - что это значит?

Чтобы понять потенциальные последствия возобновления испытаний ядерного оружия в США, важно различать типы ядерных испытаний.

"Критические" (взрывные) испытания - это полноценные подрывы ядерных устройств, сопровождающиеся ядерным взрывом. Они предназначены для проверки как самой конструкции боеголовки, так и ее мощности. Именно такие испытания запрещены мораторием и Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). США не проводили их с 1992 года, Россия (как правопреемница СССР) - с 1990 года, а Китай и Франция - с 1996 года;

"Субкритические" испытания - это эксперименты, в которых используются плутоний или другие делящиеся материалы, но их конфигурация и количество не позволяют достичь самоподдерживающейся цепной ядерной реакции. Фактически, ситуация доводится до грани начала реакции, но не переходит ее. Такие тесты проводятся под землей и позволяют ученым собирать данные о поведении материалов в экстремальных условиях, не нарушая мораторий на ядерные взрывы. США периодически проводят их на невадском полигон. Таким образом, речь идет о тестировании компонентов и систем ядерного оружия, призванном гарантировать их надежность и эффективность без запуска цепной реакции.

Когда были последние ядерные испытания в США?

Последнее ядерное испытание США - полноценное испытание с ядерным взрывом было проведено 33 года назад;

Субкритические испытания США проводили и ранее (последнее прошло в прошлом мае) на полигоне в Неваде;

Испытания систем доставки проводятся государствами регулярно. США, например, запускали межконтинентальные баллистические ракеты в феврале и мае 2025 года.

Когда США начнут "ядерные" испытания?

МБР Minuteman III, способная доставлять ядерный заряд, будет запущена с 5 на 6 ноября 2025 года с военной калифорнийской базы Ванденберг. Пуск будет направлен в сторону испытательного ракетного полигона Рейгана на Маршалловых островах в Тихом океане. Это будет первое подобное испытание с момента распоряжения американского президента о возобновлении ядерных испытаний. Однако такие пуски являются регулярной практикой и проводятся без ядерных боеголовок. С этой же калифорнийской базы в этом году было осуществлено два пуска ракет.

Сколько ядерных боеголовок в мире в 2025 году?

Согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира на январь этого года, девять стран обладают ядерным оружием:

РФ - 4 309 ядерных боеголовок (без учета списанных);

США - 3 700 ядерных боеголовок;

Китай - 600 ядерных боеголовок;

Франция - 290 ядерных боеголовок;

Великобритания - 225 ядерных боеголовок;

Индия - 180 ядерных боеголовок;

Пакистан - 170 ядерных боеголовок;

Израиль - 90 ядерных боеголовок;

КНДР - 50 ядерных боеголовок.

США сняли с вооружения 1477 ядерных боеголовок, а Россия - 1150. Снятая с вооружения боеголовка - это та боеголовка, которая больше не находится в составе действующего военного арсенала и ожидает утилизации. При этом Китай наращивает свой арсенал быстрее всех в мире - примерно на 100 боеголовок в год. По оценкам Пентагона, Пекин может обладать тысячей ядерных боеголовок уже к 2030 году.