Саудовская Аравия откажется от мегапроектов?

Саудовская Аравия меняется на глазах. Однако программа ”Видение-2030”, объявленная наследным принцем в 2016 году, осуществляется не так гладко, как хотелось бы руководству королевства. Что не так с проектами Саудовской Аравии - рассказываем в этом материале.

Некогда одна из самых закрытых монокультурных стран на планете сегодня заявляет о себе как о новом центре мировых спортивных мероприятий, осуществляет амбициозные проекты в самых разных сферах и привлекает значительное число туристов, притом не только религиозных паломников. Но ”Видение-2030” буксует.

Зачем Саудовской Аравии ”Видение 2030”?

Саудовская Аравия, ближневосточная страна, расположенная на Аравийском полуострове, на протяжении многих десятилетий в основном зависела от нефти: до 80% дохода Королевства обеспечивались за счет углеводородов. В свете глобального поиска новых источников энергии и стремления перейти на более экологичные способы самообеспечения, руководство Саудовской Аравии, точнее, наследный принц Мухаммед ибн Салман в 2016 году объявил амбициозную программу под названием ”Видение 2030”, цель которой полностью изменить структуру экономики страны, снизить ее зависимость от нефти, сделать культурным, спортивным, туристическим и инновационным мировым узлом.

Проект Неом

Наибольшую огласку из всех планов Видения Саудовской Аравии получил проект под названием ”Неом”. Если вкратце, то Неом - это программа по развитию северо-западного региона Королевства, которая заявлена как самая масштабная в мире. В рамках проекта запланировано:

строительство 170-километрового города ”Линия”; создание горнолыжного курорта ”Троена”; возведение туристического и жилого комплекса ”Эпикон”; сооружение курорта ”Сиранна” с акцентом на сохранение окружающей среды; строительство комплекса отелей ”Лейджа” по проектам всемирно известных архитекторов; создание ретрита в горах под названием ”Аквеллум”; сооружение острова Синдала - места для морского туризма люкс-сегмента; строительство портового и плавучего города Оксагон; возведение театра будущего ”Утамо” - центра мировой культурной жизни; создание яхтенного города Норлана на 30 тыс жителей.

Каждый из проектов стоит баснословных денег, а осуществление требует огромных человеческих и материальных ресурсов.

Есть ли у Саудовской Аравии деньги на Неом?

Примерная стоимость проектов Неом составляет около $500 млрд. Часть средств, необходимых на строительство, наследный принц Саудовской Аравии намерен привлечь за счет иностранных инвесторов, половину покрыть за счет Суверенного фонда королевства. На сегодняшний день финансирование осуществляется в основном за счет местных ресурсов, несмотря на попытки руководства Саудовской Аравии заинтересовать держателей иностранного капитала. И это начинает сказываться на самих проектах.

”Линия” станет короче?

Флагманский проект Неома, зеркальный город Саудовский Аравии, Линия, задумывался как гигантское сооружение: 170 километров в пустынной местности, где по завершении строительства будут проживать 9 миллионов человек. К 2030 году планировалось построить 16-километровый участок города-небоскреба, в котором будут размещены 1,5 млн человек. Однако совсем недавно появилась информация о том, что к 2030 году будет готов только 2,4- километровый участок Линии всего для 300 тыс. человек. Финансовая нагрузка дает о себе знать: изначальные планы меняются, хотя, по словам Мухаммеда ибн Салмана, от самого проекта Королевство не отказывается, просто пересматривает сроки его осуществления.

Отдых люкс-сегмента

Намереваясь стать мировым центром туризма, Саудовская Аравия в большинстве своих проектов закладывает строительство отелей и туристических комплексов: ожидается, что к концу 2030 года в королевстве появится 320 тысяч новых номеров. Однако и здесь не все так гладко. По данным компании-консультанта по мировой недвижимости Knight Frank, 82% новых отелей будут относится к категории роскошных и высококлассных. На сегодняшний день более 65% отельных мощностей Саудовской Аравии - это уже люкс-сегмент.

В сфере туризма Саудовская Аравия поставила перед собой цель в 70 млн человек ежегодно, хотя открылась для нерелигиозных туристов совсем недавно, в 2019 году. Тем не менее практически все мега-проекты, ориентированные на туристов, заявлены, как роскошные, что фактически будет препятствовать туризму по демократичным, то есть доступным ценам.

Саудовская Аравия откажется от мегапроектов?

Маловероятно, что ближневосточное королевство намерено отказываться от своих мега-проектов, аналогов которым нет во всем мире. Тем не менее для их осуществления понадобятся огромные деньги, ресурсы и гораздо больше времени, чем планировалось ранее. Более того, стране придется так или иначе пересмотреть свою стратегию. Неслучайно активизировалась дипломатия Саудовской Аравии: в апреле официальные лица проекта Неом отправились в Китай, чтобы привлечь китайских инвесторов, а совсем скоро, 20 мая наследный принц Мухаммед ибн Салман отправиться в Японию с той же целью.

Как бы то ни было ”Видение 2030”, несмотря на текущие сложности, уже приносит свои плоды: в этом году ненефтяной сегмент экономики Саудовской Аравии впервые составил 50%.