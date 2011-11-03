Раджаб, Шабан и Рамадан – священные месяцы в исламе: когда они в 2025 году и посты

Раджаб, Шабан и Рамадан – священные месяцы в исламе. Когда заканчивается Раджаб в 2025 году? Когда начинается Шабан в 2025 году? Когда наступит Рамадан в 2025 году? Нужно ли держать пост (уразу)?

Месяцы Раджаб, Шабан и Рамадан составляют период трех священных месяцев. Для мусульман это особый духовный период, наполненный постами, молитвами, чтением Корана, покаянием и благими делами.

Три священных месяца

Седьмой, восьмой и девятый месяцы исламского лунного календаря – Раджаб, Шабан и Рамадан – составляю священную триаду месяцев, на последний из которых приходится пост.

О важности трех месяцев есть множество хадисов. Так пророк Мухаммед говорил, что «Раджаб – месяц Аллаха, Шабан – мой (пророка), Рамадан – уммы».

Еще в одном из хадисов посланника Аллаха сказано, что Раджаб – время посевов, Шабан – период поливов и уходов за плодами, Рамадан – месяц сбора урожая.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Известно, что седьмому месяцу свойственны прощение и милость, восьмому – духовное очищение, а девятому – большое вознаграждение.

Месяцы Раджаб и Шабан очень важны для последователей ислама, поскольку это время подготовки к священному Рамадану. За это мусульманам положена награда.

Кроме того, в дни этих месяцев произошли очень важные для мусульман события – Ночь Рагаиб, Исра и Мирадж, Ночь Бараат, а также Ночь аль-Кадр.

Раджаб

Седьмой 30-дневный месяц в мусульманском лунном календаре – Раджаб. В 2025 году он начался 1 января, а продлится до 30 января. В этом году стоит ожидать еще один приход Раджаба – 26 декабря.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо того, что Раджаб входит в триаду священных месяцев, он является одним из запретных месяцев в исламе, наряду с месяцами Мухаррам, Зуль-каада и Зуль-хиджа. В дни этих месяцев запрещалось вести войны и допускать кровопролитие.

С приходом Раджаба у мусульман наступает подготовка к Рамадану. Необходимо посвятить это время благим действиям: помощи родителям и друзьям, укреплению уз, милостыне, молитвам. Кроме того, рекомендуется держать пост.

Шабан

Второй из триады месяц – Шабан – идет восьмым в исламском календаре. Он включает в себя 29 дней, в 2025 году начало приходится на 31 января, а конец на 28 февраля.

Следует отметить, что Шабан предшествует Рамадану, поэтому для верующих эти 30 дней особенные – они подготавливают свой организм к священному месяцу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Месяцу Шабан свойственны очищение и любовь. Мусульманам важно соблюдать в эти дни виды поклонения: намаз, Салават, чтение Корана. В этом месяце также нужно восполнить пропущенные молитвы.

Пост также важен в Шабан. Несмотря на то, что воздержание в этом месяце является обязательным, оно помогает духовно и физически подготовиться к Рамадану.

Рамадан

Священный для мусульман месяц Рамадан – девятый в мусульманском лунном календаре и третий заключительный в триаде благодатных месяцев в исламской религии.

В течение всего месяца Рамадан последователи ислама соблюдают обязательный пост путем воздержания от питья и еды в дневное время суток. Весь месяц верующие посвящают молитвам, посту, укреплению веры и походам в гости.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Месяц Рамадан включает в себя 30 дней. Священный месяц в 2025 году начнется 1 марта, а завершится 30 числа того же месяца. Его окончание знаменует собой наступление одного из главных праздников в исламе – Ураза-байрам.

Пост в священные месяцы

Посты в месяцы Раджаб и Шабан – не являются обязательными. Однако мусульманину рекомендуется в дни этих месяцев попрактиковать воздержание, чтобы подготовить свой организм к 30-дневному посту в Рамадан.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рамадан – единственный обязательный пост в религии, а также один из обязательных столпов в исламе, наравне с хаджем (паломничеством), намазом, шахадой и закятом (милостыней). Мусульмане в дни Рамадана держат уразу путем запрета на еду и питье от рассвета до заката.