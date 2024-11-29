Праздники в феврале 2025: православные, светские, мусульманские, как отдыхаем

Какие праздничные дни будут в феврале 2025 года? Как будут отдыхать россияне? Расскажем о самых важных христианских, мусульманских, еврейских и светских праздниках России и мира.

В феврале 2025 года будет сразу несколько праздников. Православные христиане отметят Сретение, мусульмане встретят Ночь Бараат. К числу светских февральских праздников в России относятся Масленица, День защитника Отечества, а также не утративший популярности День святого Валентина. Кроме того, в Азербайджана пройдет День памяти жертв Ходжалы.

Выходные в феврале 2025 года в России

В 2025 году в феврале 28 дней – год не високосный, следующий високосный год будет только в 2028 году.

В феврале, 23 февраля, в России отмечают День воинской славы – День защитника Отечества. Это официальный выходной день. В 2025 году 23 февраля выпадает на воскресенье. В таких случаях выходной переносится на предшествующий или последующий день, и праздники продлеваются. Однако на этот раз этого не произойдет.

Почему 24 февраля 2025 года не выходной? Дело в том, что, согласно производственному календарю, перенос выходного был осуществлен на 8 мая.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Таким образом, "длинных" выходных в феврале 2025 не будет. Выходными днями будут 1-2, 8-9, 15-16 и 22-23 февраля, то есть 8 дней, рабочими – все остальные 20 дней.

Православные праздники в феврале 2025

В феврале христиане отмечает один из самых важных церковных праздников – Сретение Господа Нашего Иисуса Христа. Оно относится к числу двунадесятых, то есть 12-ти важнейших после Пасхи праздников в православии.

В Сретение православные празднуют встречу Младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном, исполненным Духа, которому было обещано от Бога, что он не уйдет в мир иной, пока не встретится с Христом – что и произошло в Иерусалимском Храме, на 40-й день после его рождения.

На февраль приходятся также три из четырех недель (воскресений) перед Великим постом:

9 февраля – Неделя (воскресенье) о Мытаре и Фарисее;

16 февраля 2025 года – Неделя о блудном сыне;

23 февраля 2025 года – Неделя о Страшном суде.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, в феврале отмечается несколько дней памяти особо почитаемых святых.

1 февраля – Обретение мощей Преподобного Саввы Сторожевского – основателя и первого игумена Богородице-Рождественского монастыря (Звенигород).

3 февраля – День памяти Максима Грека.

6 февраля — День памяти Блаженной Ксении Петербургской.

7 февраля – День памяти святителя Григория Богослова.

7 февраля – Праздник иконы Божией Матери "Утоли моя печали".

9 февраля – Перенесение мощей Святителя Иоанна Златоуста.

11 февраля – День памяти Святителя Лаврентия.

22 февраля – Вселенская родительская (мясопустная) суббота, отмечается перед началом Великого поста, одна из главных родительских суббот.

24 февраля – начало Сырной седмицы – последней недели перед Великим постом.

25 февраля – Праздник Иверской иконы Божией Матери.

Праздники в феврале 2025 года в России и в мире

Россияне и жители всего мира отмечают в феврале 2025 году следующие праздники:

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) – День воинской славы. Именно 2 февраля 1942 года капитулировала группировка 6-й немецкой армии под Сталинградом.

2 февраля – День молодежи в Азербайджане.

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака.

7 февраля – День зимних видов спорта в России.

12 февраля – Праздник фонарей в Китае – он завершает длящееся две недели празднование китайского Нового года, или Фестиваля весны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

13 февраля – Всемирный день радио.

14 февраля – День святого Валентина.

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, или День памяти воинов-интернационалистов. Он приурочен к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году.

17 февраля – День студенческих отрядов в России.

21 февраля – Международный день родного языка – был провозглашен ЮНЕСКО.

23 февраля – День защитника Отечества. День воинской славы России. Во времена СССР отмечался как День Советской армии. В СССР 23 февраля было выходным для военнослужащих. В современной России праздник стал государственным выходным с 2002 года.

24 февраля – начало Масленицы, которая совпадает с Сырной неделей перед Великим постом. В 2025 году Масленица продлится по 2 марта.

26 февраля – День памяти жертв Ходжалинской трагедии в Азербайджане.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мусульманские праздники в феврале 2025

Исламский мир в феврале будет встречать начало священного месяца Рамадан, который наступает вслед за месяцем Шабан. Рамадан 2025 начинается вечером 28 февраля. Пост в месяц Рамадан верующие начнут 1 марта.

Кроме того, в феврале 2025 года приходит Ночь Бараат – вторая по важности для мусульман после Ночи предопределения. Это ночь очищения, отпущения грехов. Обычно в эту ночь последователи ислама не спят, а читают Коран и молитвы.

В мусульманском лунном календаре Ночь Бараат приходится на ночь с 14 на 15 месяца Шабан. В 2025 году это ночь с 13 на 14 февраля.

© Фото: Мурад Устаров/"Вестник Кавказа"

Еврейские праздники в феврале 2025 года

Еврейский мир в феврале отмечает Ту би-Шват – это один из 4 новых годов в еврейском календаре, означающий приход весны. Он отмечается в 15-й день месяца шват по еврейскому календарю. В 2025 году праздник начнется вечером 12 февраля и будет проходить 13 февраля.

Ту би-Шват – светский праздник. В этот день принято проводить массовые мероприятия по посадке фруктовых деревьев. Иногда устраиваются и праздничные застолья, на них обязательно подают фрукты, которыми, согласно Торе, славится Израиль, – это виноград, финики, гранаты и оливки.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Профессиональные праздники в феврале 2025

На февраль 2025 года выпадает множество профессиональных праздников. Такие дни празднуют представители тех или иных профессий. Наверное, нет специальности, у представителей которых не было бы своего праздника!

Профессиональные праздники могут быть международными и российскими.

1 февраля – День работника лифтового хозяйства в России.

6 февраля – Международный день бармена.

8 февраля – День российской науки.

8 февраля – День военного топографа.

9 февраля – Международный день стоматолога.

9 февраля – День работника гражданской авиации России (второе воскресенье февраля).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

10 февраля – День дипломатического работника в России.

13 февраля – Всемирный день радио.

14 февраля – День компьютерщика.

18 февраля – День транспортной полиции.

19 февраля – День орнитолога в России.

21 февраля – Всемирный день экскурсовода.

23 февраля – День защитника Отечества в России.

Необычные праздники в феврале 2025

Как известно, в мире есть множество неофициальных, но интересных праздников. Иногда они просто забавные и позитивные, иногда – призваны привлечь внимание к какому-то важному вопросу. Несколько таких праздников отмечаются в феврале.

1 февраля – Всемирный день хиджаба – придуман живущей в США уроженкой Бангладеш Назмой Кхан, чтобы привлечь внимание к ситуации с ношением хиджаба в немусульманских странах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

1 февраля – День десерта – отмечается в день рождения лакомства кейк-поп.

2 февраля – День сурка в Канаде и США – день, когда по поведению сурка узнают, скоро ли придет весна.

3 февраля – Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.

4 февраля – Международный день человеческого братства.

9 февраля – Международный день пиццы.

11 февраля – Всемирный день больного – был учрежден по инициативе папы Римского Иоанна Павла II, его цель – напомнить о важности помощи больным людям.

17 февраля – День спонтанного проявления доброты.

18 февраля – День батарейки.

19 февраля – Всемирный день защиты морских млекопитающих, или Международный день китов.

22 февраля – День кошки в Японии.

26 февраля – Всемирный день неторопливости.

27 февраля – Международный день оптимиста.

28 февраля – День общественного сна – призван обратит внимание на проблему недосыпа, которая частенько проявляется в дреме в общественных местах.