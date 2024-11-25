Ночь Бараат 2025: когда, что такое, что означает, что нужно делать, пост

Ночь Бараат – одна из важных ночей для мусульман. Когда будет Ночь Бараат в 2025 году? Как провести Ночь Бараат? Что происходит в ночь Бараат?

По важности для последователей ислама Ночь Бараат идет второй после Ночи предопределения в месяц Рамадан. В эту ночь Всевышний прощает мусульманам грехи и дарит милость.

История Ночи Бараат

Ночь Бараат в Коране обозначена как священная и в переводе с арабского означает "Ночь очищения" или "Ночь отпущения грехов". В эту ночь Аллах решает судьбу людей, которые обращаются к нему с молитвой.

Ночь Бараат вторая по важности после Ночи предопределения в месяц Рамадан. Кроме того, именно в эту ночь Всевышний дал пророку Мухаммеду право заступничества за всех мусульман.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Важно знать, что Ночь Бараат изначально, в арабской (доисламской) традиции, была священной. С VII века н.э. последователи ислама проводят ее с чтением Корана, молитвами. В эту ночь мусульмане не спят и посвящают себя поклонению Богу.

Помимо этого, сунниты и шииты по-разному относятся к Ночи Бараат: если первые акцентируют внимание на молитвах и считают, что молитвы определяют судьбу человека, то шииты чтят память последнего из преемников пророка – Махди. Кроме того, шииты призывают Махди вернуться и побороть зло.

Когда Ночь Бараат в 2025 году?

В мусульманском лунном календаре Ночь Бараат отмечается в ночь с 14 на 15 число восьмого месяца Шабан. В 2025 году последователи ислама встретят это событие в ночь с 13 на 14 февраля.

Что нужно делать в Ночь Бараат?

Ночь Бараат нужно проводить в обращениях ко Всевышнему через молитвы. Верующие просят у Аллаха о прощении грехов и молятся за здоровье родных и близких. Кроме того, мусульмане просят принять их благие дела.

Помимо этого, последователям ислама рекомендуется вспоминать и желать милости, благоденствия умершим мусульманам, а также рассказывать детям о достоинстве и ценности Ночи Бараат.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Верующие считают, что именно в этот момент Аллах принимает решение — кому помочь и чьи грехи отпустить, кто действительно искренен в своих обращениях к Богу, а кто — нет.

Необходимо добавить, что Аллах в эту ночь прощает всех людские грехи, кроме больших. К их числу относятся: намеренное потребление алкоголя, колдовство, сплетни и многое другое.

Не стоит забывать, что в эту ночь необходимо восполнить пропущенные намазы. Кроме того, мусульмане в Ночь Бараат могут прочитать желательные молитвы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еще одним важным действием в Ночь Бараат является чтение Корана. Верующим следует трижды прочитать суру "Ясин", а лучше – выучить наизусть. Первое прочтение этой суры – обращение к Аллаху, второе – обещание преданности Всевышнему, третье – просьба о его защите.

Что нельзя делать в Ночь Бараат?

Ночь Бараат не относится к числу праздничных дней. То же самое касается Ночи аль-Кадр, Исра и Мирадж, В исламе есть только два праздника – Ураза-байрам и Курбан-байрам. Соответственно, в Ночь Бараат не принято устраивать застолья и торжества.

Данную ночь надо посвящать прощению грехов и очищению, а не готовке блюд и праздничным столам. Хоть в этом и нет запрета, но это относится к нежелательным действиям.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо этого, в эту ночь лучше отказаться от каких-либо массовых встреч или групповых собраний, поскольку все это будет отвлекать мусульман от молитв и просьб к Аллаху.

Кроме того, последователи ислама должны знать, что грех, совершенный в Ночь Бараат, будет многократно утроен.

Пост в Ночь Бараат

Еще одним видом поклонения является пост на 15-й день месяца Шабан, после Ночи Бараат. Однодневный пост после восхода солнца желателен для мусульман.

Верующие в этот день отказываются от еды и питья в дневное время суток. Подобный вид поклонения – подготовка к священному Рамадану, который наступит через 14-15 дней после Ночи Бараат.