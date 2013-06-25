Ночь Бараат 2025: самые важные факты о Ночи отпущения грехов

Ночь Бараат – одно из важных событий в исламе. Что это такое и почему она иначе называется Ночь освобождения? Когда Ночь Бараат в 2025 году? Что нужно делать и как провести Ночь Бараат?

Ночь Бараат в исламском календаре выпадает в ночь с 14 на 15 января. Она считается одной из важных ночей в исламе. В эту ночь верующие просят о прощении грехов и принятии положительных поступков.

Ночь Бараат 2025: что это?

Ночь Бараат – одна из важных ночей для всех последователей ислама. В переводе с арабского она означает "Ночь освобождения" или "Ночь очищения от грехов".

Считается, что в Ночь Бараат судьбы мусульман, которые обращаются с молитвой к Всевышнему, будут решены. Именно в эту ночь Аллах дал пророку Мухаммеду право заступничества.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоит добавить, что по важности Ночь Бараат стоит сразу за Ночью предопределения (Ночью аль-Кадр), которую мусульмане встретят в ночь на 27 день священного месяца Рамадан.

Когда Ночь Бараат в 2025 году?

Ночь Бараат в исламском лунном календаре отмечается в ночь с 14 на 15 число восьмого месяца Шабан. В 2025 году для мусульман она наступит в ночь с 13 на 14 февраля.

Что нужно делать и как провести Ночь Бараат?

Верующие проводят Ночь Бараат в поклонениях и обращениях к Аллаху. Мусульмане в эту ночь просят о прощении грехов и принятии положительных поступков, а также молятся за своих родственников и друзей.

Помимо этого, в Ночь Бараат нужно вспоминать и желать милости тем мусульманам, которые уже покинули этот мир, и рассказывать молодому поколению о важности данного события.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чтение Корана в Ночь Бараат тоже является важным действием. Последователи ислама должны трижды прочесть суру "Ясин". При этом рекомендуется выучить ее наизусть. Следует добавить, что трехкратное прочтение означает:

обращение ко Всевышнему;

обещание преданности Богу;

просьбу о защите.

Все религиозные действия лучше соблюдать в одиночестве, поскольку групповые встречи будут отвлекать верующих от молитв и просьб к Аллаху. Не стоит также посвящать ночь готовке и праздничному столу, поскольку такое дело относится к нежелательному.

Намаз в Ночь Бараат

Помимо обязательных намазов, в Ночь Бараат последователям ислама следует восполнить и пропущенные. Кроме того, они могут прочитать желательные молитвы.

Пост в ночь Бараат

Пост – еще один рекомендательный вид поклонения в Ночь Бараат. При этом воздержание от еды и питья следует соблюдать не ночью, а в светлое время 15 дня месяц Шабан.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Когда наступит ночь середины Ша`бана, оживляйте ее и поститесь в ее день (на следующий после этой ночи)"

- пророк Мухаммед

Стоит добавить, что такое поклонение считается подготовкой к 30-дневному посту в месяц Рамадан, который придет через 14-15 дней после Ночи очищения.

Хадисы о Ночи Бараат

В Коране Ночь Бараат отмечена как священная. О достоинстве и важности этого события также свидетельствуют множество хадисов пророка Мухаммеда:

"Поистине, милость Аллаха спускается к Его рабам в середине месяца Шабан и прощаются грехи верующим, дается отсрочка (в наказании) неверным и оставляют непрощёнными ненавистников со своей ненавистью, пока они не оставят ее"

"Поистине, милость Аллаха снисходит в середину ночи месяца Шабан и прощаются грехи всем Его творениям, кроме многобожника и враждебного приверженца нововведений"

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Верующие, которые проявят свои раскаяния в пятнадцатую ночь месяца Шабан, благодаря прощению грехов Всевышним, будут оправданы, и следовательно избавлены от Ада"

"Когда наступает половина месяца Шаабан (Ночь Бараат) Всевышний Аллах, опускается на землю и прощает больше грехов, чем шерстинок на овцах племени Кельб"