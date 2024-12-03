Месяц Шабан 2025: начало и конец, посты, Ночь Бараат

Шабан – восьмой месяц в исламском календаре. Когда в 2025 году Шабан начинается и когда кончается, сколько дней? Можно ли держать пост, что делать в Шабан? Когда будет Ночь Бараат в 2025 году?

Месяц Шабан является вторым из тройки священных месяцев в исламе. Своим наступлением он приближает священный Рамадан. Мусульман в месяц Шабан ждет одна из важных в религии ночей, которая подарит им милость от Аллаха.

Начало и конец месяца Шабан

Месяц Шабан (или Шаабан) – восьмой месяц в исламском лунном календаре. Он следует за запретным месяцем Раджаб и предшествует священному месяцу Рамадан.

Первый день месяца Шабан в 2025 году выпадает на 31 января, а последний день данного месяца приходится на 28 февраля. Далее за Шабаном последует месяц Рамадан – месяц 30-дневного поста.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В отличие от месяца Раджаб, Шабан в 2025 году наступит только один раз. Новый приход восьмого месяца исламского календаря состоится уже в январе следующего года.

Сколько дней в месяце Шабан?

В месяце Шабан (Шаабан) 29 дней. В 2025 году месяц начнется 31 января и продлится до 28 февраля. Затем его сменит месяц Рамадан, который наступит 1 марта, а завершится 29 марта.

Достоинства месяца Шабан

Месяц Шабан (Шаабан) идет вторым в тройке священных месяцев календаря. Он, равно как и месяц Раджаб, предшествуют месяцу Рамадан и является подготовкой к нему.

Если Раджаб в исламе принято считать месяцем милости и прощения, а Рамадан – месяцем приобретения благ и вознаграждения, то Шабану свойственно очищение и любовь.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, сказано, что Раджаб – это период посевов и раскрытия листьев, Шабан – месяц поливов, ухода за плодами и их созревания, а Рамадан – время сбора урожая.

Восьмой месяц назван так потом, что от него исходит много видов блага. Следует учесть, что Шабан – месяц пророка Мухаммеда. В одном из хадисов посланника Аллаха говорится:

«Раджаб – это месяц Аллаха, Шабан – мой (пророка) месяц. А Рамадан – это месяц моей уммы»

Ночь Бараат в месяц Шабан

В середине месяца Шабан мусульмане отмечают одну из почитаемых в исламе ночей – Бараат (в переводе с арабского – "непричастность", "очищение", "полное отделение").

Считается, что Ночь Бараат по важности идет второй после Ночи предопределения. Именно в эту ночь Всевышний наделил пророка правом заступничества за всех последователей ислама.

© Фото: Мурад Устаров/"Вестник Кавказа"

О Ночи Бараат также говорят, что в эту ночь изменяются судьбы людей. То есть это период освобождения, прощения всех людских грехов (за исключением больших) и заступничества.

Ночь Бараат в исламском лунном календаре отмечается в ночь с 14 на 15 число месяца Шабан. В 2025 году для мусульман она наступит в ночь с 13 на 14 февраля.

Что нужно делать в месяц Шабан?

В месяц Шабан приверженцам ислама следует соблюдать поклонения, а именно: намаз, чтение Корана и Салават. Помимо этого, в этом месяце следует раздавать как можно больше милостыни.

Что касается чтения Корана, то в месяц Шабан рекомендуется начать изучать Священное Писание. Но нужно отметить, что данному процессу необходимо уделять больше времени.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Если говорить о намазе, то сюда входят не только обязательные молитвы, но и дополнительные, а также пропущенные. Помимо этого, следует увеличить количество дуа.

Пост в месяц Шабан

Еще одним основным видом поклонения в исламе является пост (ураза). Воздержание в месяц Шабан – духовная и физическая подготовка последователей ислама к Рамадану.

То есть пост в месяц Шабан важно соблюдать для того, чтобы мусульмане лучше смогли себя проявить в дни священного месяца. При этом стоит добавить, что ураза не является обязательной.

Сообщается, что пророк Мухаммед рекомендовал поститься 3 дня в начале Шабана, три дня в середине и три дня в конце. Кроме того, он говорил о награде в пост первого и последнего четверга Шабана.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еще один рекомендуемый пост в месяц Шабан – пост на 15-й день месяца после Ночи Бараат. Нужно учесть, что подобные поклонения для верующих являются подготовкой к Рамадану.

Однако верующим важно знать, что в месяц Шабан не надо проявлять чрезмерного усердия в постах. Мусульманам следует поберечь силы для обязательного поста.

Сам пророк Мухаммед призывал последователей ислама не предварять месяц Рамадан одним или двумя постами, а также не поститься после пройденной первой половины Шабана.