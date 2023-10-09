Профессия дипломат: Адриан Неплюев - резидент в Османской империи

Адриан Иванович Неплюев прожил короткую, но богатую на события жизнь, став первым в истории России "потомственным" резидентом в Османской империи. Его отец – Иван Неплюев в 1721 году возглавил дипломатическую миссию в Константинополе. Спустя 24 года этот пост занимает Адриан Неплюев.

Сын птенца гнезда Петрова

Иван Неплюев входил в круг "птенцов гнезда Петрова", сделав успешную карьеру: от простого гардемарина до киевского генерал-губернатора. В 28 лет, по указу Петра I, он переходит на дипломатическую службу, получив самое сложное по тем временам назначение – в Стамбул. Девятилетний Адриан сопровождает отца в самом начале его миссии, получив возможность своими глазами увидеть удивительный мир Востока. Вполне вероятно, что именно это обстоятельство предопределило его дальнейший карьерный путь.

В Константинополе отрок Адриан пробыл чуть больше года, но после обострения российско-турецких отношений в 1722 году отец предпочел отправить его в Европу на обучение. В письме императору Иван Неплюев особо просил взять покровительство над сыном:

Повели, Государь, послать указ в Голландию кн. Куракину (Борису Ивановичу, у которого остановился Адриан), чтоб сына моего своею протекциею не оставил; повели определить сыну моему жалованье на содержание и учение и отдать его в академию десциенции учиться иностранным языкам, философии, географии, математике и прочих исторических книг чтению; умилостивься, Государь, над десятилетним младенцем, который со временем может Вашему Величеству заслужить.

Петр I не оставил просьбу своего посла без внимания и определил Адриану содержание в 300 рублей в год, "для продолжения учебы". Дальнейшие события показали, что эти средства были потрачены не зря.

Секретарь посольства в Османской империи

Источники не позволяют в точности воспроизвести карьерный путь Адриана Неплюева в царствование Анны Иоановны, но после возвращения из Голландии в Россию, он твердо встает на дипломатическую стезю, идет по стопам своего отца. Этому обстоятельству способствовали хорошее образование и знание языков. Вероятно, свою роль сыграла и протекция со стороны Ивана Неплюева, который в 1730-е годы, после завершения посольской миссии в Стамбуле, участвовал в Немировском конгрессе и заключении Белградского мира.

В 1740 году Адриан был определен в Коллегию иностранных дел, после чего его назначили секретарем посольства в Османскую империю при А. И. Румянцеве. Временная опала отца в начале царствования Елизаветы Петровны (отстранен от должности главного командира Малороссии, арестован, лишен чина тайного советника, ордена Св. Александра Невского и малороссийских поместий), на судьбе Адриана Неплюева практически не сказалась.

Сложные отношения с Турцией

Российско-турецкие отношения в этот период складывались противоречиво. Только что были подписаны Белградское и Нишское мирные соглашения между Турцией, Россией и Австрией. Азов был сохранен за Россией, но уничтожались все его укрепления. Успехом русской дипломатии можно считать тот факт, что по условиям договора восстанавливалась должность постоянного резидента России в Константинополе. Таким образом, искры потенциального конфликта по-прежнему тлели.

Англия, Франция, Австрия активно интриговали против России и друг против друга, подкупая османских чиновников, стремясь использовать Османскую империю как фактор взаимного сдерживания. Головной боли европейским послам добавил начавшийся конфликт султана с шахом Надиром, который в 1743 году осадил Мосул, а в июле-октябре 1744 года — Карс.

В июле 1745 года в Константинополе умирает российский резидент А. А. Вешняков. Иерусалимский патриарх Парфений и Терапийский митрополит Самуил поспешили сообщить в Петербург:

Донесите господам министрам, чтоб для замены Вешнякова прислали сюда русского, умного, в делах бывалого в надежного человека, такого как прежде был Неплюев (Иван Иванович)".

В Петербурге кандидатура Адриана Неплюева не вызывала возражений. Новый резидент блестяще знал обстановку внутри Османской империи, придворные нравы и обычаи. Единственным минусом были постоянные слухи о "прохладном отношении" нового посла к вопросам веры. Забегая вперед, заметим, что именно "атеистичность" (истинная или мнимая) посла станет причиной крайне натянутых отношений с находившимся при русской дипломатической миссии иеромонахом Иосифом.

Новый русский посол

В приоритете нового посла было противодействие интригам европейских держав, попыткам создать широкую антироссийскую коалицию (Турция на юге, Швеция на севере), освобождение русских пленных, захваченных буджакскими и крымскими татарами. Важно было правильно позиционировать себя по отношению к визирю и османским министрам. Поэтому, когда турецкие министры в первую очередь поинтересовались, какие подарки им привез российский посол, дипломат жестко ответил, что резиденты подарков не привозят. Когда переводчик Порты заметил, что, по крайней мере, рейс-эфенди нужно что-нибудь дать в знак дружбы, то Неплюев сказал, что когда этот министр действительно окажет России услуги, то получит награждение.

Однако одной твердостью на переговорах невозможно было решить тот комплекс задач, которые стояли перед Адрианом Неплюевым. Необходимо было найти союзников среди европейского корпуса послов в Константинополе. Особенно внимательно русский резидент следил за французскими интригами:

Подлинно нет того, что бы французы постыдились выдумать и предложить туркам.

Большим успехом Адриана Ивановича можно признать сближение с английским посланником Потером и австрийским резидентом, что позволило ограничить влияние французского и шведского послов при дворе султана.

Позиционная борьба между послами сводилась к перехвату и снятию копий с тайных депеш. "умасливанию" османских чиновников и постоянному учету динамично меняющейся ситуации в Европе, где дело явно шло к новой войне. Еще одним достижением Адриана Ивановича следует признать блокирование всех попыток создания единого союза Порты и Швеции, который, в условиях того времени, носил бы ярко выраженный антирусский характер.

В октябре 1746 года Неплюев сообщил в Петербург важную новость о неожиданном заключении мира между Турцией и Персией, при условии сохранения статус-кво.

В Петербурге были довольны работой посла. В 1747 году ему пришлось расследовать нелегкое дело. Русский подданный Федор Иванов в Константинополе объявил себя сыном царя Ивана Алексеевича, скрытым от врагов царицею Прасковьею Федоровною. Адриан Неплюев применил верное средство – плети, под которыми Иванов признался в самозванстве, но сумел бежать из-под стражи, что для резидента осталось без последствий.

Смерть в 37 лет

Внезапная смерть русского посла 8 ноября 1750 года на 38 году жизни потрясла всех. Но нашлись и те, кто отозвался негативно о покойном. Псковский архиепископ Симеон Тодорский получил от упомянутого выше иеромонаха Иосифа письмо о болезни и кончине резидента:

Извещаю преосвященству вашему о смерти резидента, который Божиим смотрением наказован был многажды болезнию различною, первое - отнятием руки, потом желчию, что весь был желт, и тая желчь происходила ему от сердца лютости и продолжалась все лето...Случилось ему шестого числа сего ноября во вторник вечеру в немецкого резидента быть, и там сделалась ему апоплексия, которого в лектики (на носилках) в двор оттуду принесли, и страдал, по докторскому мнению; апоплексиею, а по-моему, от беса мучим.

Иеромонах был убежден, что Господь наказал Адриана Неплюева – то ли скрытого лютеранина (дружил с английским послом), а то и вовсе атеиста. Политическую сторону его деятельности Иосиф оставил в стороне. А в истории российской дипломатии Адриан Неплюев остается одним из самых ярких примером профессионального подхода к многотрудной деятельности на посольском посту.