Кто такой Мехмед I - второй основатель Османского султаната?

Мехмед I (Челеби) взошел на османский престол после правления султана Баязида (Молниеносца) и принес мир на земли, которые находились в состоянии беспорядка после вторжения войск Тамерлана. Почему Мехмеда стали называть "вторым основателем" Османского государства - расскажем в этом материале.

Точная дата рождения султана Мехмеда I неизвестна. Данные источников на этот счет разнятся: 1382, 1386, 1387, а также 1389 год.

Матерью Мехмеда была Девлет Хатун, а отцом – султан Баязид I. Титул "Челеби" носил не только Мехмед, но и его братья.

Мехмед получил образование у известных ученых своего времени, когда был шехзаде и был назначен в Амасью правителем эялета под названием Рум. Он участвовал в битве за Анкару с войсками Тамерлана в возрасте 16 лет и был ранен. Благодаря своему учителю-наставнику Баязиду-паше, ему удалось избежать плена.

Как выглядел Мехмед I?

Современники описывают правителя так: лицо Мехмеда было розовато-белым; у него были черные глаза и зоркий взгляд, черные изогнутые брови, изогнутый нос, густая борода и широкий лоб. У Мехмеда были широкие плечи и грудь, а также длинные руки. Историки сходятся во мнении, что он был религиозным, справедливым, храбрым, доблестным и добрым человеком.

Потомки Мехмеда I

У Мехмета было две жены, от которых родилось девять сыновей и девять дочерей. Все его сыновья, кроме Мурада, умерли в детстве или юности. Дочери были замужем за наследниками династий Исфендияридов и Караманидов, за визирями и сыновьями визирей.

Что сделал Мехмед I?

Придумал ставить печать или подпись султана на монетах.

Раздавал милостыню ученым, вдовам и сиротам, а каждую пятницу раздавал еду бедным.

Ввел обычай ежегодно отправлять подарки в священные места Хиджаза знатным и бедным людям этого региона.

Был близок к известному ученому, суфийскому мастеру, поэту и врачу Шейхи.

Ему были посвящены научные труды. Например, от его имени на турецкий язык была переведена книга "Аджаиб аль-Махлукат", написанная персидским географом Закарией аль-Казвини, по астрономии, географии, медицине и ботанике в энциклопедическом стиле. А медицинская книга "Мюнтехаб фи аль-Тыб" Мердани была написана в честь султана Мехмеда. Султан способствовал развитию науки, делая пожертвования авторам этих работ. Он первый османский султан, который читал стихи.

Борьба за османские владения

После смерти отца братья Мехмеда провозгласили свой султанат в столице Эдирне, в Бурсе, которая была столицей ранее, а также в восточной Анатолии. Таким образом, оставшиеся османские земли были разделены. Многие из ранее покоренных ими земель объявили себя независимыми. В 1405-1406 годах Мехмеду удалось вернуть Бурсу, в 1411 году при поддержке византийского императора он попытался вернуть Румелию, однако вскоре Мехмеду пришлось вернуться в Анатолию, так как землям угрожали войска бея Адына. В 1413 году Мехмед вернул Румелию и два года спустя объединил владения османов под своей властью. После этого его прозвали "вторым основателем" султаната османов.

В 1416 году флот османов выступил против венецианцев. Тюркский флот, который на тот момент не был хорошо знаком с методами ведения морских сражений, как его противник, потерпел поражение. Однако османы продолжали преследовать врага на островах Эгейского моря. Впоследствии между двумя державами был заключен мир при посредничестве византийского императора, и Венеция возместила причиненный им ущерб. Османы также предоставили венецианским торговым судам право прохода через Дарданеллы. Посол Османской империи привез заверенную копию соглашения в Венецию и был встречен торжественной церемонией. Это был первый посол Османской империи в Европе. Всё это время Мехмед старался укрепить власть на своих землях, поддерживал отношения с европейскими соседями, среди которых были и византийцы. Позднее к территориям османов присоединились и южная часть Боснии, а также Албания.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этот период происходит восстание шейха Бедреддина, который был верховным судьей у одного из братьев Мехмеда – Мусы. Однако его силы были побеждены. Позднее произошло еще одно восстание, которое совершил человек, выдававший себя за еще одного брата Мехмеда – Мустафу, но и оно было подавлено.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Умер Мехмед в 1421 году. Его похоронили в Бурсе, в усыпальнице недалеко от Зеленой мечети, возведенной во время его правления.