4 турецких сериала: стоит ли смотреть любителям истории?

Турецкие сериалы завоевали сердца зрителей по всему миру своей неповторимой атмосферой и захватывающим сюжетом. Помимо современных сериалов большой популярностью пользуются исторические, особенно о временах Османской империи. Расскажем о 4 лучших турецких исторических сериалах.

В таких сериалах есть доля художественного вымысла, и они не всегда претендуют на стопроцентную историческую достоверность. Одним из самых популярных периодов истории, которым вдохновляются режиссеры, стал период правления османов. Эти ленты погружают зрителя в удивительный мир Османской империи, рассказывая истории любви, предательства, борьбы за власть.

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Великолепный век

Один из самых известных и популярных исторических сериалов рассказывает о жизни и правлении султана Сулеймана Великолепного. Личность героя, игра актеров, колоритные костюмы, сюжетные перипетии и любовные линии сделали этот сериал шедевром турецкого кинематографа.

Завоеватель

Сериал рассказывает о событиях XV века, когда на престол взошел один из самых известных султанов Османской империи Мехмед II (Мехмед Завоеватель). Именно он покончил с Византийской империей, которая просуществовала более 11 веков, завоевав Константинополь, который впоследствии получил название Стамбул. После этого Мехмед и получил свое прозвище Фатих, что означает Завоеватель мира.

Воскресший Эртугрул

Сериал рассказывает о зарождении самой могущественной тюркской империи, о жизни и подвигах великого воина Эртугрула, который был отцом Османа I, основавшего династию османов. Помимо военных походов и завоеваний в сюжете нашлось место истории любви. Фильм получил популярность не только в Турции, но и за ее пределами. Проект считается не менее масштабным, чем «Великолепный век». 5 сезонов "Эртугрула" зрители смотрели на протяжении нескольких лет.

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Основание: Осман

Сериал рассказывает о жизни и правлении Османа I - основателя Османской империи и сына Эртугрула. Сериал погружает зрителей в атмосферу средневековой Турции. Здесь есть и интриги, и борьба за власть, и доблестные сражения. Продолжением этого фильма и стал "Воскресший Эртугрул".

Многие турецкие исторические сериалы сталкиваются с критикой и вызывают немало споров. Некоторые историки и общественные деятели утверждают, что подобные киноленты искажают историческую правду. Однако поклонники турецкого кино говорят, что такие сериалы помогают сделать историю более доступной для широкой аудитории, вдохновляя людей на изучение исторических событий.