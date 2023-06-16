Турецкие сериалы смотрят всему миру. Их аудитория превышает 500 млн человек. Турецкие сериалы транслируются в прайм-тайм во многих странах мира, а киноиндустрия Турции - самая быстрорастущая в мире. Почему турецкие сериалы так популярны, с чего всё началось, и какие сериалы из Турции самые известные - рассказываем в этом материале.

Как появились турецкие сериалы?

Время турецких сериалов пришло более 30 лет назад, в 1990-е, с началом либерализации частного телевидения в Турции. С тех пор индустрия набирала обороты, а конкуренция, среди каналов, которые выпускают сериалы, растет. Первый турецкий сериал Aşk-ı Memnu (”Запретная любовь”) был снят в 1974 году национальным телевизионным каналом TRT по роману турецкого писателя Халида Зия Ушаклыгиля. Первый турецкий сериал, который отправился на экспорт (в СССР) стал сериал ”Королек - птичка певчая” (Çalıkuşu) в 1986 году.

Как турецкие сериалы стали известными?

Около 15 лет потребовалось турецким сериалам, чтобы приобрести мировую популярность и завоевать любовь зрителей. С 2020 года (во время пандемии коронавируса) мировая популярность турецких сериалов выросла почти на 45%

В 2003 году первый турецкий сериал Deli Yürek (”Безумное сердце), первый сезон которого был снят пятью годами ранее уже частным телеканалом Show TV, был экспортирован в Казахстан.

В 2007 году первый турецкий сериал Gümüş (”Серебро”) частного канала Kanal D отправился на Ближний Восток, где мгновенно приобрел невероятную популярность. В арабских странах аудитория этого сериала составила колоссальные для турецкой киноиндустрии того времени 85 млн зрителей. Успех ”Серебра” спровоцировал рост интереса к турецким сериалам среди арабоязычной аудитории. К середине 2010-х турецкие сериалы начинают постепенно вытеснять местные.

Двери на международный рынок для турецких сериалов открылись благодаря сериалу ”1001 ночь” (Binbir Gece) после того, как он был продан на Балканы в 2008 году.

В России популярность завоевал сериал ”Тысяча и одна ночь”, который был показан в 2010 году.

В 2014 году Binbir Gece приобретает Чили, проложив таким образом турецким сериалам путь в Латинскую Америку. Binbir Gece был настолько популярен в Чили, что новорожденных младенцев начали называть именами главных героев.

Платформа Netflix начала показывать турецкие сериалы с 2016 года, а в 2020 году на сервисе появилась отдельная подборка, получившая название Turkish Movies&TV.

Сегодня турецкие сериалы - вторые в мире после американских по мировой дистрибуции.

Как называется турецкий сериал?

Турецкий сериал на турецком называется dizi, во множественном числе - diziler. По словам доктора Арзу Озтуркмен, преподавателя истории из Босфорского университета в Стамбуле, турецкие сериалы нельзя назвать мыльной оперой, скорее, это ”прогрессирующий жанр” с уникальным повествованием, музыкальным сопровождением и съемочным процессом. По сути, турецкий сериал называют ”дизи”, поскольку в переводе с турецкого dizi и означает сериал.

Почему турецкие сериалы такие популярные

Целый ряд причин определяет мировую популярность турецких сериалов:

Они понятны всем. Такие концепции, как ”хороший парень, который должен преодолеть превратности судьбы, чтобы обрести свое счастье” и ”девушки-золушки, которая упорно трудится, чтобы добиться успеха и найти свою любовь” близки многим зрителям по всему миру.

Турецкие сериалы следуют трендам. Это касается как технологических трендов, так дизайнерских -интерьеров, одежды и пр.

Они затрагивают самые разнообразные жизненные вопросы с позиции важности и крепости семьи.

Турецкие сериалы ярко передают эмоции.

Их огромное множество и на любой вкус: драмы, исторические, комедии, детективы, военные.

Турецкие сериалы качественные. Их на хорошем оборудовании. Техническая сторона съемки (монтаж, постпродакшн, наложение звука) на очень высоком уровне.

В каких странах популярны турецкие сериалы?

Турецкие сериалы популярны по всему миру. Их смотрят более чем в 150 странах мира. Наиболее популярны турецкие сериалы в таких странах:

Аргентина

Бразилия

Колумбия

Перу

Чили

Индия

Чили

Азербайджан

Казахстан

Киргизия

Узбекистан

Россия

Албания

Польша

Сербия

Греция

Босния и Герцеговина

Венгрия

Иордания

Ирак

Катар

Марокко

Алжир

Пакистан

Почему турецкие сериалы такие длинные?

Серии в турецких сериалах длинные в первую очередь в коммерческих целях, чтобы была возможность наполнить часовые эпизоды рекламой. Если сериал не набирает популярности или не выдерживает конкуренции, то его со временем закрывают. Кроме того, производство одной длинной серии стоит дешевле, чем производство двух более коротких серий.

Турецкие сериалы и экономика

Совершенно естественно, что турецкая киноиндустрия, в частности, производство сериалов и их дистрибуция по всему миру, оказывают положительный эффект на экономику:

Сектор растет, и в настоящее время прибыль от экспорта турецких сериалов составляет более $500 млн. Благодаря турецким сериалам интерес к Турции неизменно повышается, что ведет к укреплению и без того сильного туристического сектора страны. Турецкая киноиндустрия позитивно влияет на текстильную и ювелирную промышленность, а также на сектор недвижимости.

Какие турецкие сериалы стоит посмотреть?

На этот вопрос сложно ответить из-за разнообразия турецких сериалов. Автору этой статьи, например, понравился ”Мистер ошибка”, но на вкус и цвет, как говорится… Тем не менее из турецких сериалов однозначно стоит посмотреть:

”Великолепный век” - для тех, кто хочет окунуться в атмосферу дворцовых интриг эпохи Османской империи.

”Воскресший Эртугрул” - для тех, кому интересно узнать, с чего начиналась Османская империя.

”Ветреный” - грустный турецкий сериал о любви и мести.

”Постучись в мою дверь” - невероятно популярный турецкий сериал о современной золушке.

”Мистер ошибка” - легкий турецкий комедийный сериал о любви и семейных ценностях.

Все российские стриминговые сервисы предлагают подборку турецких сериалов на русском языке на любой вкус, поэтому найти что-нибудь по душе для уютного вечернего времяпровождения точно не составит труда.