Кто такой султан Сулейман Великолепный?

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10-й султан Османской империи Сулейман I вошел в историю не только из-за самого длительного периода правления, но прославившись справедливостью, военной мудростью и дипломатическим талантом. Расскажем, как выглядел султан, каким он был, какие земли завоевал и какие реформы проводил.

Правление султана считается золотым веком османской истории, поэтому его назвали Великолепный.

Как выглядел султан?

Султан Сулейман родился в Трабзоне. Его отцом был султан Селим I, а матерью – Хафса-султан, которую считают дочерью крымского хана. Во многих источниках Султан Сулейман описывается как высокий человек с широкими плечами, открытым лбом, черными глазами, орлиным носом, тонкой и длинной шеей. У Сулеймана I была рыжеватая борода и проницательный взгляд.

Каким был Сулейман Великолепный?

Почти каждый султан в истории Османской империи занимался каким-либо ремеслом. Сулейман научился ювелирному искусству у греческого мастера. Он отличался честностью и добротой, хорошо стрелял из лука и был отличным фехтовальщиком.

Историк Сидней Нетлтон Фишер пишет о султане:

Ни один из принцев не был так образован, как Сулейман Великолепный, и ни один из императоров не управлял империей так хорошо, как он.

Султан увлекался охотой и большую часть жизни провел верхом на лошади, и только перед смертью совершил поездку в карете из-за болезни. Он был мастером каллиграфии и переписывал Коран.

Согласно историческим документам, он был щедрым, элегантным, скромным, преданным своей религии человеком со стратегическим мышлением, никогда не действовал импульсивно и ставил интересы нации превыше всего.

Какие земли завоевал султан Сулейман?

В юном возрасте султан был наместником в Каффе (нынешняя Феодосия), а также в Манисе. В 1520 году после смерти отца Сулейман, взошел на престол в возрасте 26 лет. Свое правление начал с освобождения сотен плененных при отце членов знати.

Первой военной удачей Сулеймана стало взятие Белграда, который в те времена входил в состав Венгрии. Затем были взяты Родос, Алжир, Тунис. Позднее османы заняли территорию у Красного моря, земли нынешней Боснии и Герцеговины, а также Хорватии.

За время своего 46-летнего правления Сулейман Великолепный значительно расширил территории империи. В этот период он совершил 13 крупнейших военных походов, в которых участвовал лично. Моря от Гибралтара до Персидского залива оказались под властью Османской империи. Флот османского адмирала Хайреддина Барбаросса был ударной силой османов в сражениях на море.

Какие реформы проводил султан Сулейман?

В территорию империи входило множество государств, поэтому был также закреплен принцип веротерпимости. Время правления Сулеймана считают золотым веком в архитектуре, в этот период стал широко известен архитектор Мимар Синан, построивший множество сооружений не только на территории современной Турции, но и на других землях. Одной из самых известных работ мастера стала стамбульская мечеть Сулеймание.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо больших успехов в военной сфере во время правления Сулеймана Великого империя достигла пика своего развития в культуре литературе архитектуре. Султан покровительствовал художникам, архитекторам, поэтам, сам писал стихи. При нем развивалось образование, что способствовало росту грамотности населения, строились медресе, были проведены реформы в законодательстве, многие законы были изменены в соответствии с принципами шариата.