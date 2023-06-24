Османские властелины морей: Хайреддин Барбаросса и другие

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В этом году исполняется 800 лет военно-морскому флоту Турции. Османская армия до начала XVIII столетия считалась одной из сильнейших в мире. Ее сила определялась не только яростью янычар или воинским искусством сипахов – турецкой тяжелой кавалерии, но и мощью флота, который вели в бой знаменитые Капудан-паши.

800 лет военно-морскому флоту Турции

Именно в 1323 году, захватив прибрежный район, который носил греческое название Пренетос, расположенный сейчас на побережье залива Измит в провинции Коджаэли, легендарный флотоводец Карамюрсель выбрал место для первой османской военно-морской верфи, где были построены галерные корабли, названные кадырга. Главной военно-морской базой Османской империи в дальнейшем становится Галлиполи.

В XIV-XV веках европейцы не так высоко оценивали боевые качества турецкого флота, но многие успехи османов базировались именно на морском доминировании. Флот способствовал территориальной экспансии на Балканском полуострове и черноморском побережье Анатолии, завоеванию Синопа, Измира, Салоник.

Из флотоводцев – в визири

Во главе флота стояли Дерья-бей (морской бей) и Рейс Капудан (старший капитан). После 1551 года появляется более привычный титул – Капудан-паша.

Примечательно, что не только турки, но и албанцы, сербы, греки, болгары и даже итальянцы могли встать во главе османских военно-морских сил. Степень надежности командующих-нетурок часто ставилась под сомнение недоброжелателями. Документально подтверждено, что византийский грек - Месих-паша, который отличился во время османского завоевания Эвбеи, предлагал сдать Галлиполи и его флот Венеции в обмен на 40 тыс. золотых дукатов и возможность стать правителем Мореи.

И это при том, что руководство флотом открывало почти неограниченный путь к будущей придворной карьере. С 1466 по 1511 годы пять командующих флотом были назначены на пост великого визиря. Годовое жалование в 40 тыс. цехинов (золотая монета весом около 3,5 граммов) – это также признание особой роли флотоводцев в иерархии Османской империи.

Хайреддин Барбаросса

Наиболее известен среди османских флотоводцев - Хыз ир Рейс или Хайреддин Барбаросса. Он родился на острове Лесбос в семье албанца, исповедовавшего православную веру. Матерью будущего великого корсара была гречанка Катерина, по некоторым сведениям, вдова православного священника.

Братья Арудж и Хызир с возрастом снискали себе славу удачливых пиратов, достигли соглашения с эмиром Туниса и получили в свое распоряжение остров Джерба, который на долгие годы стал их опорной базой. В 1516 году братья расширили свои владения и сумели захватить Алжир. После гибели Аруджа его брат делает очень тонкий и расчетливый ход – предлагает султану Селиму принять Алжир в свое владение как санджак — провинцию. Хызира султан назначил губернатором, а вскоре он уже командовал флотом из 18 галер.

Свое прозвище "Барбаросса" (рыжебородый) Хызир унаследовал от старшего брата, обладателя огромной огненно-рыжей бороды. У Хызира борода была темной, но после смерти брата, он покрасил ее листьями левсонии.

Последующие десять лет составили славу Хызира как лучшего флотоводца своего времени. Успешные экспедиции на Балеарские острова, Сардинию, Сицилию, Калабрию и Лигурию так впечатлили султана Сулеймана, что он в 1532 году пригласил пирата в Стамбул и назначил его главой Османского флота (Kaptan-ı Derya), дав ему имя Хайр ад-Дин - "лучший из верных". Под этим, немного измененным, именем он и вошел в историю как Хайреддин Барбаросса. Именно под его началом были завоеваны Тунис, Морея и Наксосское герцогство.

Но главным моментом славы для Барбароссы стала битва 28 сентября 1538 года у залива Амвракикос близ Превезы на северо-западе Греции, когда крупнейшие государства Средиземноморья (Папское государство, Испания, Венецианская республика, Генуэзская республика и орден госпитальеров) выставили против него объединенную эскадру во главе со знаменитым адмиралом Андреа Дориа. Полная несогласованность действий венецианцев и генуэзцев позволила Барбароссе добиться победы, а бывший корсар приобрел прижизненную славу великого флотоводца.

Должность большой власти и престижа

Уже после смерти Хайреддина появляется хорошо нам знакомый титул Капудан-паша. Это была должность большой власти и престижа: ее обладатель был визирем трех конских хвостов и членом Императорского совета (выше стоял только великий визирь). Следующими по ранжиру были терсане эмини, управляющий верфью, затем кетхуда, следивший за порядком на верфи, и терсане агасы, помощник командующего флотом.

Официальная резиденция Капудан-паши находилась в Императорском арсенале в Золотом Роге, но при этом он выполнял функции губернатора на Эялете архипелага, где базировались основные соединения флота, и мало бывал в столице. Оклад его составлял огромную сумму - 885 тыс. серебряных акче. Значительная часть этих средств направлялась на содержание многочисленной свиты Капудана.

Реформы флота

Нельзя сказать, что в XVI-XVII веках османский флот шел от победы к победе. Так, поражение при Лепанто в 1571 году дает стимул к реформе турецких военно-морских сил, которую провели хорват Пияле-паша и Кылыч Али-паша (итальянец Джованни Диониджи Галени). По настоянию Кылыч Али строятся более крупные корабли, за основу которых были взяты венецианские галеасы. Галеры были вооружены тяжелыми пушками, а моряки снабжены огнестрельным оружием для абордажа.

Дальние рейды

После укрепления флота с XVII века начинают дальние рейды. Турецкий эскадры выходят в Атлантический океан, захватывают Мадейру, совершают набеги на Сассекс, Плимут, Девон, Хартленд Пойнт, Корнуолл и другие графства западной Англии.

Министерство военно-морского флота

Однако уже с середины XVII века начинается эпоха застоя в развитии военного флота Османской империи. По времени этот процесс совпадает с общим кризисом управленческой системы государства. Все меньше талантливых людей получают возможность для карьерного роста. Конечно, эта тенденция коснулась и должности Капудан-паши. Последним крупным успехом османских флотоводцев стало завоевание Крита в 1669 году.

В 1867 году титул Капудан-паши был упразднен, а вместо него было создано министерство военно-морского флота (Бахрие Незарети), просуществовавшее с 1880 по 1927 год.