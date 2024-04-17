Эрдоган обратился к Патриарху армян Турции

Президент Турции сегодня направил обращение патриарху Константинопольской епархии Армянской Апостольской церкви Сааку Машаляну, в котором призвал совместно беречь мир в регионе, унаследованный от предков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня отправил обращение к патриарху Константинопольской епархии Армянской Апостольской церкви Сааку Машаляну в связи с "событиями 1915 года", в котором выразил почтение памяти армян Османской империи, погибших в тяжелых условиях Первой мировой войны, а также выразил соболезнования их внукам.

Турецкий лидер напомнил, что Турция никогда не позволяла и не позволит ни одному армянину быть изолированным, отстраненным от общественной жизни и чувствовать себя на своей родине гражданином второго сорта, пишет АПА.

"Важно, чтобы мы относились к историческим событиям, руководствуясь разумом, совестью и наукой, не давая воли радикальным дискурсам, маргинализации, ненависти"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Разрушения, которые принесла на земли Османской империи Первая мировая война, оставили глубокий след в памяти нас и наших предков, и сохранение атмосферы мира и спокойствия в регионе можно добиться лишь сообща, совместными усилиями, - добавил Эрдоган.

"Мы считаем, что для защиты будущих поколений от насилия и войны нужно совместно строить будущее в свете уроков, извлеченных из общей боли"

- Реджеп Тайип Эрдоган