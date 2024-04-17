Пашинян призвал Армению забыть о 1915 годе

Армянский лидер Никол Пашинян в день, когда армянские националисты громче всего заявляют об исторических и территориальных претензиях к Турции, революционно предложил гражданам отказаться от опоры на прошлое, признать Республику Армения своей единственной родиной и изжить национальную травму ради безопасного будущего в соседстве с Турцией и Азербайджаном.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с нестандартным посланием к гражданам по случаю очередной годовщины событий 1915 года в Османской империи, односторонне трактуемых армянскими националистами как "геноцид армян". Используя библейские и иные аналогии, он впервые призвал население Армении перестать жить прошлым, отказаться от надуманных претензий к соседям и строить будущее в соответствие с современными реалиями Южного Кавказа.

Призыв жить настоящим и будущим

Если националисты традиционно говорят о необходимости армянскому народу оккупировать восточные провинции Турции, что препятствует нормализации армяно-турецких государственных отношений, то Никол Пашинян в своей речи фактически приравнял Османскую империю к ветхозаветному Египту, армян – к ушедшему за Моисеем еврейскому народу, а современную Армению – к земле обетованной, "где течет молоко и мед". Таким образом он подчеркнул, что ни у властей, ни у граждан Армении не должно быть претензий на турецкие земли и они должны жить на той территории, на которой сегодня существует Республика Армения.

Проясняя метафору, Никол Пашинян прямо сказал, что гражданам следует трактовать историю XX века как процесс не утраты, но обретения армянами своей настоящей родины. Этой родиной следует считать исключительно Республику Армения, и по словам премьер-министра, спасти ее от каких-либо трагедий в будущем можно лишь в случае, если армянское общество признает новую реальность, расставшись с призраками прошлого.

Пашинян в очередной раз напомнил гражданам, что у Армении не было государственности до 1918 года, и именно отсутствие государственных традиций и опыта самоуправления в прошлом создавало проблемы армянскому народу – из-за этого армяне регулярно становились инструментами политических игр, так как не понимали и не принимали мировые реалии. В итоге в оба периода независимости, в 1918-1920 годах и с 1990 года по сей день, на поведение и политических элит, и общества Армении влияло деструктивное представление об армянском народе как о травмированном историей народе-страдальце, что до сих пор мешает им жить реальной жизнью в регионе Южного Кавказа.

В связи с этим Никол Пашинян заявил о потребности Армении самостоятельно и независимо от событий более чем вековой давности распоряжаться своей судьбой, преодолеть национальную травму и тем самым избежать новых потрясений. Он подчеркнул, что власти и граждане должны заботиться в первую очередь о будущем Республики Армения и армянского народа, не позволяя прошлому негативно влиять на него.

Армянская турбулентность

Выступление премьер-министра состоялось на фоне повторившейся накануне акции с сожжением турецкого и азербайджанского флагов в центре Еревана. Армянские националисты вновь устроили отсылающее к нацистским традициям факельное шествие по столице Армении, завершив его, как и в прошлом году, и в более ранние времена, уничтожением символов турецкого и азербайджанского государства на Площади республики. Причем националистическая акция была организована в тот же день, когда на армяно-азербайджанской границе произошло историческое для Южного Кавказа событие – был установлен первый столб, демаркирующий рубеж между Газахским районом Азербайджана и Тавушской областью Армении.

Таким образом, мы видим, что Армения переживает сейчас новую пору политической турбулентности. Власти в прямом диалоге с Баку и Анкарой признают реалии и делают первые практические шаги для урегулирования отношений, но националистические круги в республике (и тем более за ее пределами) по-прежнему сильны. Националисты сильны настолько, что правительству, одной рукой пытающемуся развернуть менталитет граждан из прошлого в будущее, приходится другой рукой подыгрывать ученикам Гарегина Нжде и позволять нацистские шествия с сожжениями флагов Турции и Азербайджана. Десятилетиями пестовавшийся армянский национализм проявляется, к примеру, в страхах жителей приграничных сел перед делимитацией границы – некоторые даже пытались помешать разминированию возвращаемых Азербайджану сел.

То есть работа Николу Пашиняну, если он был искренен или хотя бы конструктивен в обращении к гражданам, предстоит еще долгая. Однако первый пограничные столб между Газахом и Тавушем и впервые мирная, прошедшая без единой капли крови деоккупация одного из последних участков азербайджанской земли как будто бы свидетельствуют, что у армянских властей все же появился настрой на переселение Армении из виртуального мира националистических мечтаний о величии в мир реальный, между Азербайджаном и Турцией. Будем надеяться, что в дальнейшем этот настрой не пропадет.