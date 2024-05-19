Продолжит ли Тегеран сближаться с Баку после гибели Раиси?

Курс правительства Эбрахима Раиси на добрососедство был важнейшим инструментом Ирана, позволявшим предотвратить вмешательство внерегиональных игроков в отношения Тегерана с приграничными государствами, включая Азербайджан. Продолжится ли этот курс после гибели президента Ирана – расскажем в этом материале.

Воскресенье, 19 мая. Иранская провинция Восточный Азербайджан, примерно 220 км к северо-востоку от Тебриза и в 12 км ниже по течению от плотины Худаферинского водохранилища на реке Араз, рядом с границей с Азербайджана. Президенты Ильхам Алиев и Эбрахим Раиси участвуют в церемонии ввода в эксплуатацию плотины Гыз Галасы, обмениваются мнениями о перспективах двусторонних отношений, которые только-только вышли из пике…

Алиев так вспоминает эти последние переговоры:

Мы провели вместе более двух часов… Обменялись мнениями по конкретным инфраструктурным проектам, выразили твердую волю, что впредь будет много крупных проектов как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Уверен, что лица, участвовавшие в той встрече, доведут всё это до нового руководства Ирана.

Двусторонние проекты Азербайджана и Ирана

Плотина Гыз Галасы построена совместно Ираном и Азербайджан. Крупнейший водный проект мощностью 80 МВт готов на 96% и уже функционирует. Свыше 300 тыс. га земель в обеих странах будут вовремя и стабильно орошаться. Гидропроект обладает серьезным потенциалом для продовольственной безопасности Ирана и Азербайджана.

Открытие плотины принесет пользу как Ирану, так и Азербайджану… В целом отношения с соседями — категория, имеющая разные измерения. Ключевую роль играет искреннее общение между официальными лицами двух стран

– иранский эксперт по международным вопросам Саббах Зангяне.

На протяжении многих столетий народы Азербайджана и Ирана жили как единый народ и имели общие ценности. Акцент на шиитской идентичности может стать основой для обмена студентами и деятелями искусства, уверены в Тегеране. Стороны могут передать общее наследие, такое как литература, музыка, национальные костюмы под эгиду международных организаций, таких как ЮНЕСКО, с целью защиты достижений общей цивилизации. Поддержка подобных инициатив может стать барьером от для сепаратистских настроений. Иными словами, Иран и Азербайджан осознают: лучше выбрать позитивные и конструктивные варианты избавления от угроз и этнорелигиозных различий.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Многосторонние проекты с участием Азербайджана и Ирана

Север- Юг

Еще один "мост" между странами – железнодорожное сообщение, через которое выстроится в единый маршрут международный транспортный коридор "Север-Юг". Одним из проектов правительства Раиси было завершение строительства железной дороги Решт – Астара, что позволило бы связать Южный Кавказ с Индийским океаном. Для реализации проекта Тегеран предоставил индийскому оператору льготы на развитие порта Шахид Бехешти в Персидском заливе.

Раиси сыграл ключевую роль в укреплении отношений между Индией и Ираном, особенно в продвижении проекта порта Чабахар. Несмотря на санкции, Индия продолжала свою деятельность в порту Чабахар

- бывший посол Индии в Иране Анил Тригунайат.

Завершение веток коридора "Север-Юг" создаст условия для экономической интеграции Индо-Тихоокеанского региона с Евразией.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Борьба с преступностью

Сотрудничество в борьбе с организованной преступностью, в частности с наркоторговлей, требует координации усилий сразу со стороны нескольких государств. Иран соседствует с Афганистаном – крупнейшим производителем наркотиков в мире. Территория ИРИ, несмотря на жесткую позицию властей, стала одним из маршрутов транспортировки наркотиков на Южный Кавказ. Производство метамфетамина в западных провинциях Афганистана увеличило риск наркоторговли в регионе. С учетом такой угрозы ИРИ и Азербайджан, помимо подписания двустороннего соглашения для усиления контроля за пересечением границ, могут создать региональную организацию для коллективной борьбы с производством и торговлей наркотиками.

База для сотрудничества Азербайджана и Ирана

Первым сигналом к улучшению отношений стали переговоры вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева и министра дорог и городского развития Ирана Мехрдада Базрпаша в октябре 2023 года. Они договорились о развитии сотрудничества в сфере энергетики, водных ресурсов, транспорта, в частности о строительстве новой железнодорожной линии и железнодорожного моста между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчываном, проходящих через территорию Ирана.

Новость о скором возобновлении посольства Азербайджана в Тегеране породило надежды среди иранских аналитиков.

Ядром внешней политики 13-го правительства [которое возглавлял Эбрахим Раиси – прим. автора] была стратегия развития добрососедских отношений. Нейтрализовать санкции США можно посредством всестороннего расширения связей с соседними государствами. Тегеран имеет особый взгляд на развитие стратегических отношений с Азербайджаном из-за его геополитического положения и культурно-религиозной близости

- иранский журналист Мохаммад Байат.

В Иране не сомневаются, что эта внешнеполитическая линия должна быть продолжена и при новом президенте. Начало новой главы в отношениях Тегерана и Баку может стать напоминанием о позитивных отношениях между двумя странами в первые годы после распада Советского Союза, и конструктивная политика Эбрахима Раиси сыграла в этом вопросе первостепенную роль.

Взаимозависимость в экономической, военной сфере и сфере безопасности, помимо удовлетворения основных потребностей Баку и Тегерана, предоставит платформу для решения старых проблем, таких как эксплуатация ресурсов реки Араз.