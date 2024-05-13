Азербайджан и Иран возобновляют дипломатические отношения после теракта

Уже сейчас можно говорить о возвращении правительствами обеих стран доверия друг к другу. В основе этого процесса – взаимное уважение, подчеркивает иранский политолог Бахрам Амир Ахмадийан:
И Иран, и Азербайджан привержены принципам добрососедства и невмешательства во внутренние дела друг друга. Между двумя странами существует определенная культурная близость, и они рассчитывают на взаимовыгодное сотрудничество.
Сферы взаимодействия Баку и Тегерана обширны, но несколько областей традиционно выделяются как первостепенные. Речь о транспорте и логистике, инвестициях и в целом экономическом сотрудничестве, научной деятельности и культуре. В каждой из них достигнуты определенные результаты, но и потенциал сохраняется колоссальный.
Экономика и торговля
После завершения строительства железной дороги Ардебиль - Парсабад в 2021 году и подключения этого участка к национальной железнодорожной сети Ирана сложились условия для соединения железных дорог Ирана и Азербайджана. Потенциально такой транспортный узел свяжет Южный Кавказ с Персидским заливом и станет важнейшим звеном международного транспортного коридора "Север – Юг".
Портовый нефтеперекачивающий терминал Амирабад мощностью более 200 тыс. баррелей в сутки в северной иранской провинции Мазандеран на Каспии – оптимальный вариант для диверсификации маршрутов экспорта нефти из Азербайджана. С открытием нового пограничного перехода в иранском городе Астара этот маршрут должен стать ключевым для транзита грузов между Ираном и Азербайджаном.
Бизнес
Бизнес-контакты фактически не останавливались.
Большое количество иранцев в Азербайджанской Республике и граждан Азербайджана в ИРИ ведут активную деятельность, особенно в приграничных регионах, инвестируя и создавая рабочие места, в том числе в свободных экономических зонах
- Ахмадийан.
Создание совместной зоны свободной торговли, особенно в Астаре, станет основой будущих торгово-экономических отношений.
Наука и культура
О создании кафедр азербайджано-турецкого языка в университетах Ирана и персидского языка в университетах Азербайджана регулярно говорят в обеих странах на протяжении нескольких лет на самом высоком уровне. Обмен профессорами и студентами, производство совместных телесериалов о жизни и творчестве известных людей, а также празднование Новруза призваны укрепить взаимопонимание и сблизить и без того далеко не чужие народы. Здесь вырисовываются и вполне конкретные направления, говорит Бахрам Амир Ахмадийан:
Иран преуспел в области реставрации культурно-археологического наследия. Министерство культурного наследия и туризма и Национальная библиотека ИРИ заинтересованы в обмене опытом с коллегами из Азербайджана. В наших странах хранится немало оригиналов из числа жемчужин мировой литературы и других артефактов, одинаково трепетно почитающихся иранцами и азербайджанцами.