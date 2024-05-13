Азербайджан и Иран возобновляют дипломатические отношения после теракта

Азербайджанская дипломатия готовится к новоселью в Тегеране. Посольство Азербайджана приостановило работу в Иране после теракта 7 января прошлого года. Теперь оно будет на новом месте, а непростой период выстраивания отношений заново подходит к финалу. Каким отныне будет сотрудничество Ирана и Азербайджана?

Уже сейчас можно говорить о возвращении правительствами обеих стран доверия друг к другу. В основе этого процесса – взаимное уважение, подчеркивает иранский политолог Бахрам Амир Ахмадийан:

И Иран, и Азербайджан привержены принципам добрососедства и невмешательства во внутренние дела друг друга. Между двумя странами существует определенная культурная близость, и они рассчитывают на взаимовыгодное сотрудничество.

Сферы взаимодействия Баку и Тегерана обширны, но несколько областей традиционно выделяются как первостепенные. Речь о транспорте и логистике, инвестициях и в целом экономическом сотрудничестве, научной деятельности и культуре. В каждой из них достигнуты определенные результаты, но и потенциал сохраняется колоссальный.

Экономика и торговля

После завершения строительства железной дороги Ардебиль - Парсабад в 2021 году и подключения этого участка к национальной железнодорожной сети Ирана сложились условия для соединения железных дорог Ирана и Азербайджана. Потенциально такой транспортный узел свяжет Южный Кавказ с Персидским заливом и станет важнейшим звеном международного транспортного коридора "Север – Юг".

Портовый нефтеперекачивающий терминал Амирабад мощностью более 200 тыс. баррелей в сутки в северной иранской провинции Мазандеран на Каспии – оптимальный вариант для диверсификации маршрутов экспорта нефти из Азербайджана. С открытием нового пограничного перехода в иранском городе Астара этот маршрут должен стать ключевым для транзита грузов между Ираном и Азербайджаном.

Бизнес

Бизнес-контакты фактически не останавливались.

Большое количество иранцев в Азербайджанской Республике и граждан Азербайджана в ИРИ ведут активную деятельность, особенно в приграничных регионах, инвестируя и создавая рабочие места, в том числе в свободных экономических зонах

- Ахмадийан.

Создание совместной зоны свободной торговли, особенно в Астаре, станет основой будущих торгово-экономических отношений.

Наука и культура

О создании кафедр азербайджано-турецкого языка в университетах Ирана и персидского языка в университетах Азербайджана регулярно говорят в обеих странах на протяжении нескольких лет на самом высоком уровне. Обмен профессорами и студентами, производство совместных телесериалов о жизни и творчестве известных людей, а также празднование Новруза призваны укрепить взаимопонимание и сблизить и без того далеко не чужие народы. Здесь вырисовываются и вполне конкретные направления, говорит Бахрам Амир Ахмадийан:

Иран преуспел в области реставрации культурно-археологического наследия. Министерство культурного наследия и туризма и Национальная библиотека ИРИ заинтересованы в обмене опытом с коллегами из Азербайджана. В наших странах хранится немало оригиналов из числа жемчужин мировой литературы и других артефактов, одинаково трепетно почитающихся иранцами и азербайджанцами.