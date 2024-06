Откуда взялась летающая тарелка в горах Домбая?

Многие видели футуристическое сооружение в виде летающей тарелки с иллюминаторами, "приземлившейся" в домбайских горах. Это действующий мини-отель, но любой гид расскажет, что однажды на Домбай прилетели инопланетяне, и им так тут понравилось, что они припарковали свой корабль и ушли в горы.

Сегодня эта визитная карточка Домбая привлекает внимание как туристов, так и поклонников необычных архитектурных решений.

Кто сконструировал "тарелку"?

Хоть сооружение и выглядит как из будущего, но ему уже 55 лет. Построено оно было в 1968 году по проекту Futuro house финского архитектора Матти Сууронена. Проект стал для своего времени символом футуристического дизайна и инновационных архитектурных решений. В те годы человечество было воодушевленно первыми полетами в космос, и потому космическая тематика было актуальна. Дом имеет эллипсоидную форму и состоит из металлического каркаса и армированного стекловолокном полиэфирного пластика.

Как "тарелка" оказалась в горах Кавказа?

Существуют различные легенды. Рассказывают, что в 1969 году президент Финляндии Урхо Кекконен, большой любитель горных лыж, во время путешествия по Кавказу, очарованный красотой здешних мест, подарил проект Министерству спорта СССР. Однако финская сторона этого факта не подтверждает. Скорее всего, верна другая версия, согласно которой перед Олимпиадой-80 в Москве некоторое количество домов было закуплено по линии "Интуриста" для использования в качестве лыжного шале, но, по каким-то причинам, они для этих целей не подошли.

Хотя многим этот проект пришелся по душе, судьба его оказалась незавидной. Где-то эти домики из-за их непривычного облика запрещали, где-то они становись объектами вандализма. Проект не получил широкого распространения в мире. К тому же, после нефтяного кризиса 1973 года цены на пластмассу резко выросли, выпуск "тарелок" стал нерентабельным и был прекращен.

Всего было изготовлено около 100 экземпляров. По данным сайта thefuturehouse.com, посвященного проекту финского архитектора, на сегодняшний день насчитывается 68 таких дома в различных частях мира, которые используются для разных целей. Где-то это выставочные павильоны, где-то кафе, торговые помещения, дачные домики, использовались и качестве антуража в фильмах, музыкальных клипах, тематических парках...

Многие из них находятся в Европе и США, есть также в Японии, Южной Африке, Австралии, Новой Зеландии и даже в Антарктиде, где они являются жильем для участников научных экспедиций.

В наши дни дома Futuro пользуются популярностью у ценителей дизайна, создан сайт, где энтузиасты отслеживают судьбу каждого сохранившегося экземпляра, дома-тарелки продаются на аукционах, в 2018 году один из объектов купил австралийский Museum Of Old & New Art за 175 тыс. долларов. Однако немало "тарелок" находятся в заброшенном состоянии.

Сколько летающих тарелок в России?

В России, помимо домбайского, есть еще два экземпляра. Один из них - в спальном районе Краснодара. Там в 1975 году было открыто детское кафе, позже это был магазин, шашлычная. Другой экземпляр с начала 1980-х находится на набережной поселка Гурзуф в Крыму, он прилегает к территории Международного молодежного лагеря "Гурзуф", там размещается бар. Побывал в нем в те годы и автор этих строк, и надо сказать, что впечатления от нахождения в таком помещении действительно необычные и запоминающиеся.

Домбайская "тарелка"

Расположена мини-гостиница на горе Мусса-Ачитара на высоте 2250 метров. Это цельная конструкция, диаметром 8 метров, внутренней площадью 25 кв. метров, хорошо изолирована от внешнего мира, стоит на четырех опорах, на бетонном фундаменте, канализация, водопровод и электричество проведены внутрь через основание, централизованная вентиляция поддерживает комфорт. Вход внутрь по трапу, который откидывается из корпуса "тарелки". Могут размещаться одновременно 6 человек, имеется три номера. В центре расположен общий круглый салон с круглым столом посередине и стульями. Вокруг салона расположены спальни, санузел, кухонный уголок.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоит "тарелка" рядом с пунктом выката из подъемника "Югославка", в шаговой доступности находится прокат снаряжения, тюбинговая трасса, учебный склон "Айсберг", несколько кафе. Ночевка в "космическом" домике стоит 15-17 тыс. рублей на 6 человек с завтраками и ужинами в рядом стоящем кафе "Поднебесье".

Останавливающимся здесь туристам нравится, что из окон открывается потрясающая панорама горы Белолакая, а также то, что утром они первыми оказываются у трассы, когда здесь еще никого нет.