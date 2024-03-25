Хайкинг на Северном Кавказе: легкие и сложные маршруты

Турагентства отмечают рост популярности хайкинга как сочетания физической нагрузки и эстетического удовольствия. Хайкинг – это поход, но только налегке, без палаток, спальных мешков и тяжелых рюкзаков. Расскажем о лучших пеших маршрутах по горам и равнинам Кавказа.

Северный Кавказ славится ландшафтным разнообразием: горы, равнины, горные плато, ущелья. Здесь можно попробовать свои силы на относительно легких маршрутах, не требующих особой физической подготовки, так и на пересеченной местности с перепадами высоты до 1000 метров.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Домбай

Западный Кавказ — не самые высокие горы, зато самые живописные. Поэтому для тех, кто в первый раз решил попробовать себя в хайкинге, Домбай — лучший выбор. Общая протяженность пеших маршрутов в окрестностях Домбая составляет примерно 132 км. Таким образом, все самые интересные локации можно обойти за несколько дней.

Чучхурские водопады

Маршрут, ведущий в ущелье Домбай-Ульген, займет несколько часов - 16 км туда и обратно. Здесь незначительные перепады высоты, и для первого опыта в горном климате — это то, что надо, не говоря о том, что именно этот маршрут считается одним из самых красивых на Домбае.

Суфруджинские водопады

Дорога к водопадам и Чертовой лестнице ведет через ущелье Аманауз. Маршрут проходит через пихтовый лес. Перепад высот не более 400 метров. Протяженность туда и обратно — 12 км.

Бадукские озера

Это один из самых красивых туристических пешеходных маршрутов Домбая. Туда и обратно всего 10 км. Перепад высот 550 метров. Маршрут проходит через быстрые реки, подвесные мосты, хвойный лес и небольшие полянки для отдыха.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кавказские Минеральные Воды

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Курорты Минвод славятся не только своими минеральными источниками и радоновыми ваннами, но и множеством пеших горных маршрутов. 17 лакколитов («несостоявшихся» вулканов) отлично подходят новичкам горных восхождений.

Гора Джуца

Лакколит высотой 1190 метров — самая южная вершина Кавминвод. До начала подъема ведет тропа в 1,5 км длиной, дальше — вертикальный подъем на 400 метров (примерно 1,5-2 часа). С горы открывается один из лучших видов на Эльбрус.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гора Юца

Лакколит высотой 973 метра. Вертикальный подъем 200 метров. С вершины горы можно полюбоваться живописными пейзажами.

Гора Машук

Излюбленная туристами вершина Кавминвод высотой 993 метра с переходом на вершине (перепад 400 метров) от леса к субальпийским лугам.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Гора Бештау

Лучшая панорамная точка Кавминвод на высоте 1400 метров. Крутизна склона доходит до 40 градусов, что надо учитывать при подготовке новичков хайкинга.

Архыз

Древний Архыз, «страна озер» — один из лучших уголков Кавказа для хайкинга. К знаменитым бирюзовым озерам Архыза ведут пешие горные тропы средней сложности.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Софийские озера

Учитывая высоту, на которую придется подняться (2830 метров) и перепад высот в 1300 метров, хайкинг здесь — дело непростое. Многие туристы половину пути совершают на автомобилях. Пеший путь туда и обратно составляет 12 км.

Дуккинские озера

Расположенные у подножия хребта Аркасара, благодаря перепаду высоты в 600 метров, обещают более комфортный хайкинг. Расстояние — 16 км в обе стороны пешим ходом.

Озеро Любви

Название озеро связано с очертаниями, напоминающими форму сердца. Водоем окружен цветущими лугами, что придает озеру особый эффект. Пешим ходом до места и обратно надо будет преодолеть 14 км с перепадом высоты 900 метров.