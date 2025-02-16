Где на Кавказе покататься на лыжах в марте 2025?

Обилие снега и доступные цены, традиционные для марта, делают этот месяц особо привлекательным для турпоездок на горнолыжные курорты. Расскажем, где на Кавказе самые высокие трассы, а где комфортнее для новичков, куда поехать за красивыми видами, а где меньше толчеи.

Домбай, Карачаево-Черкессия

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Этот горнолыжный регион известен со времен СССР. В 1960-1970-х сюда приезжали представители партийной и культурной элиты. Домбай - место традиционных сборов, куда приезжают ежегодно, благодаря чему курорт активно развивается последние годы.

Март на Домбае называют бархатным сезоном из-за отсутствия на трассах столпотворений, характерных для декабря и января.

Горнолыжная инфраструктура Домбая азнообразна: здесь 9 трасс (протяженность 25 км, ширина от 20 до 50 м). Из них 4 красных, 3 синих, 1 зеленая и 1 черная.

Здесь находится одна из самых высоких горнолыжных трасс России. Она берет свое начало на вершине горы Мусса-Ачитара (3146 метров). Протяженность трассы 940 метров. Она имеет красный уровень сложности.

А для новичков на Домбае есть склоны поскромнее: высота 3008 метров, длина 150 метров и отдельный склон с бугельным подъемником на высоте 2300 метров.

Уверенным в себе лыжникам специалисты советуют Лесную трассу и Домбайскую поляну.

Архыз, Карачаево-Черкессия

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Архыз предлагает сразу 4 зеленые трассы (совокупная протяженность 5 км). На некоторых из них можно кататься в вечернее время. На высоту от 1650 до 2500 метров слабо влияют погодные изменения, что дает возможность отдыхающим свободно планировать режим катания.

Архыз привлекает современной инфраструктурой — здесь действуют электронные ски-пассы, а также семейные тарифы. Имеются игровые комнаты, где можно оставить ребенка под присмотром опытной няни или записать его в школу райдеров.

Одно из преимуществ отдыха в марте — меньший наплыв туристов.

Ведучи, Чечня

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Скидки на ски-пассы в зависимости от категорий граждан обычно действуют на всех курортах Северного Кавказа.

Однако самым гостеприимным в этом отношении читается Ведучи. Особая система скидок здесь касается категории ветеранов боевых действий и участников СВО, а также членов их семей.

Курорт только начинает развиваться. Пока оборудован только южный склон хребта Данедук на высоте 1500-2200 метров. Вдоль склона проложена синяя трасса длиной 967 метров с перепадом высот в 196 метров. Имеется еще некрутой учебный склон, а также горка для катания на тюбингах.

После создания соответствующей инфраструктуры на северном склоне планируется открыть еще трассы разной категории сложности.

Армхи, Ингушетия

© Фото: Андрей Мурин/ "Вестник Кавказа"

Среди гор, водопадов и башен, в заповедной зоне Джейрахского ущелья любителей горнолыжного отдыха ждет курорт Армхи. Курорт не такой разрекламированный как его именитые собратья. Однако у него есть свои плюсы — здесь немноголюдно. Сюда предпочитают приезжать на санаторное лечение или просто заняться хайкингом.

Отсутствие большого числа отдыхающих с восполняется профессиональными спортсменами, которые съезжаются на Архми, так как курорт имеет аккредитацию для проведения всероссийских соревнований.

Самая длинная трасса в Архми составляет 1,2 км, перепад высоты — 250 метров. Трасса считается сложной и подходит подготовленным лыжникам и сноубордистам. Система освещения дает возможность для катания вечером.

Несмотря на скромные размеры курорта, в Архми прекрасная инфраструктура — удобные подъемники, прокат снаряжения, услуги опытных инструкторов, а также масса вариантов для проживания — от гостиниц и апарт отелей до кемпингов и бунгало, а также отдельных деревянных домов для небольших компаний.

Чегет, Кабардино-Балкария

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 5 километрах от Эльбруса находится гора Чегет и одноименный горнолыжный комплекс. Это культовое место для профессионалов и настоящих фрирайдеров. Здесь нет ратраков (специальных средств для подготовки горнолыжных склонов для безопасного катания). Все основано на ощущениях или инстинкте. Такова «фишка» Чегета. Его склоны влекут к себе настоящих любителей бросать вызов своим навыкам и организму. Трассы здесь только красные и черные.

В силу вышеописанных особенностей на Чегете отсутствует гостиничная инфраструктура, а фанаты черно-красных трасс находят доступное жилье в селах Баксанского ущелья.