Открытки на День зимнего солнцестояния – когда свет побеждает тьму

Что такое праздник зимнего солнцестояния? Какого числа зимнее солнцестояние в 2024 году? Кто и как отмечает праздник, какие есть приметы? Представляем красивые фото и открытки с днем зимнего солнцестояния.

День зимнего солнцестояния – время, когда день побеждает ночь: с этого момента дни становятся все длиннее, а ночи – все короче.

Что такое зимнее солнцестояние?

Зимнее солнцестояние – это время в году, когда Солнце находится ниже всего над горизонтом, при этом продолжительность светового дня минимальна, а ночи – максимальна за целый год.

После зимнего солнцестояния дни начинают прибавляться, а ночи – укорачиваться, вплоть до дня весеннего равноденствия, когда день по долготе сравняется с ночью.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В день зимнего солнцестояния начинается астрономическая зима. Впрочем, продлится она недолго – как раз до дня весеннего равноденствия.

Когда день зимнего солнцестояния?

Зимнее солнцестояние в Северном полушарии наступает в декабре, в Южном полушарии – в июле.

В 2024 году день зимнего солнцестояния выпадает на субботу 21 декабря. Само солнцестояние наступит в 12.20 мск.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этот день солнце взойдет только в 9.02 мск, а закатится уже в 16.50 мск. Таким образом, по расчетам астрономов, день продлится чуть менее чем семь часов, а вот ночь будет продолжаться более 17 часов.

Зато начиная с 22 декабря и дальше день неуклонно будет становиться чуть дольше, и света ежедневно будет на несколько минут дольше.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Интересно, что в XXI веке зимнее солнцестояние всегда будет выпадать на 21 или 22 декабря.

Праздник зимнего солнцестояния

Такой важный поворотный момент в году, как сокращение дня до минимальной длительности и наступление самой долгой ночи, не мог оставаться незамеченным: так или иначе день зимнего солнцестояния праздновали или хотя бы отмечали практически все народы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Например, у древних язычников-скандинавов существовал праздник Йоль, на который в том числе совершались жертвоприношения. Одной из традиций было сожжение полена, которая сохранилась с древности до новых времен, но "перенеслась" (как и некоторые другие черты Йоля) на Рождество – отсюда, кстати, и знаменитый десерт Рождественское полено.

Свой праздник в день зимнего солнцестояния существовал и на Руси – в народе его называли Спиридон-солнцеворот и отмечали 12 декабря по старому и 25 декабря по новому стилю.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В языческие времена в день солнцеворота на возвышенностях жгли костры: так в день поворота от тьмы к свету приветствовали Солнце. Кое-где так иногда делали до начала прошлого века.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Считалось, что после Спиридона-солнцеворота зима становится по-настоящему морозной. Кроме того, в народе верили, что в этот день медведь, спящий в своей берлоге, поворачивается на другой бок – так же, как солнышко.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Конечно, существовали и народные приметы на день зимнего солнцестояния.

Если на Спиридона-солнцеворота много снега, то урожай будет хороший.

Ясная ночь в день зимнего солнцестояния – значит, год принесет удачу.

Деревья в инее – к ясным и теплым Святкам.

Какой ветер будет на 25 декабря, таким он и останется до "до сорока мучеников", то есть до весеннего равноденствия 20 марта.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В современной России день зимнего солнцестояния широко не празднуется. Однако можно отправить родным и близким, друзьям и коллегам красивую открытку или картинку, чтобы напомнить им, да и себе, о том, что всякая тьма рано или поздно заканчивается и наступает свет.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"