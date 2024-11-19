Россияне встретят Новый год дома с семьей - опрос

Предновогодний опрос показал, как жители России планируют встречать 2025 года. Дома с семьей праздник встретят 75% россиян.

Провести новогоднюю ночь большинство жителей РФ собирается в кругу семьи в домашней обстановке, показал опрос.

"В этом году 3 из 4 россиян (75%) намерены провести новогоднюю ночь дома в кругу семьи. 6% респондентов сообщили, что будут находиться с 31 декабря на 1 января на работе. 4% отправятся в путешествие по России"

– исследование

Новый год на даче или в деревне планируют встречать 2% респондентов, в гостях - 1%. Небольшое количество опрошенных планирует встретить 2025 год иначе: в ресторане, на берегу моря, в поездке за границу.

Опрос проведен SuperJob для ТАСС. Участие с нем приняли 1600 жителей России из разных регионов.