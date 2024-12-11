Новогодние украшения в Москве: как столица подготовилась к Новому году 2025

Москва готова к наступлению Нового года 2025. Новогодние украшения появились на центральных (и не только) площадях, улицах, в парках и просто в любимых москвичами и туристами местах российской столицы.

Новый год 2025 приближается, и новогоднее настроение уже вовсю царит в Москве.

По всей российской столице, и, конечно, в знаковых местах города, размещены новогодние украшения, установлена праздничная иллюминация.

Яркий и уютный декор украсил в том числе Красную и Манежную площади, Парк Горького и Зарядье, ГУМ и площадь Революции.

"Вестник Кавказа" показывает на фото, как выглядит Москва в преддверии Нового года 2025.