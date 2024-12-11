Вестник Кавказа

Новогодние украшения в Москве: как столица подготовилась к Новому году 2025

"Вестник Кавказа"
Москва готова к наступлению Нового года 2025. Новогодние украшения появились на центральных (и не только) площадях, улицах, в парках и просто в любимых москвичами и туристами местах российской столицы.

Новый год 2025 приближается, и новогоднее настроение уже вовсю царит в Москве.

По всей российской столице, и, конечно, в знаковых местах города, размещены новогодние украшения, установлена праздничная иллюминация.

Яркий и уютный декор украсил в том числе Красную и Манежную площади, Парк Горького и Зарядье, ГУМ и площадь Революции.

"Вестник Кавказа" показывает на фото, как выглядит Москва в преддверии Нового года 2025.

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Новогодние украшения Парка Горького
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогодние украшения Парка Горького
Новогодние украшения у Ростокинского акведука
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогодние украшения у Ростокинского акведука
Новогодние украшения на Лубянской площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогодние украшения на Лубянской площади
Новогодние украшения на Дорогомиловской заставе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогодние украшения на Дорогомиловской заставе
Новогодние украшения у Триумфальной арки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогодние украшения у Триумфальной арки
Новогодняя ярмарка на Манежной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогодняя ярмарка на Манежной площади
Новогодние украшения в парке Зарядье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогодние украшения в парке Зарядье
Новогодние украшения в парке Сокольники
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогодние украшения в парке Сокольники
Новогодние украшения у Ростокинского акведука
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогодние украшения у Ростокинского акведука
Новогодние украшения на Лубянской площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогодние украшения на Лубянской площади
Новогодний поезд метро
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогодний поезд метро
Новогодняя Никольская улица
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогодняя Никольская улица
Новогодняя ярмарка на Манежной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогодняя ярмарка на Манежной площади
Новогодняя Раушская набережная
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогодняя Раушская набережная
Новогодние украшения в парке Сокольники
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогодние украшения в парке Сокольники
Новогодние украшения Биржевой площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогодние украшения Биржевой площади
Новогодняя ярмарка на Манежной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогодняя ярмарка на Манежной площади
Новогодние украшения в парке Зарядье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогодние украшения в парке Зарядье
Новогодняя ярмарка на Манежной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогодняя ярмарка на Манежной площади
Новогоднее украшение ГУМа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогоднее украшение ГУМа
Новогодние украшения в парке Зарядье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогодние украшения в парке Зарядье
Новогодняя ярмарка на Манежной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогодняя ярмарка на Манежной площади
Дед Мороз на Никольской улице
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Дед Мороз на Никольской улице
Вид на Кремль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Вид на Кремль
Новогоднее убранство ГУМа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогоднее убранство ГУМа
Новогодние украшения в парке Зарядье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогодние украшения в парке Зарядье
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