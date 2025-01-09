Мир в огне: почему проблема лесных пожаров становится все масштабнее?

На конец июля масштабные лесные пожары продолжают бушевать в Турции, Греции и некоторых других странах. Проблема этого стихийного бедствия выходит на первый план каждое лето, но в последние годы ущерб от них особенно значительный. Расскажем, как и почему возникают лесные пожары, бывают ли они полезны, а также где сильные лесные пожары сейчас.

Как возникают лесные пожары?

Пожары возникают в лесах, на лугах и торфяниках ежегодно на большинстве континентов мира. Эти возгорания являются незапланированными и неконтролируемыми. Они особенно распространены в регионах, где климат достаточно влажен для роста растительности, но также наблюдаются длительные периоды жаркой и сухой погоды, как в некоторых частях Австралии, Юго-Восточной Азии, Южной Африки, Средиземноморья и Северной Америки.

Для возникновения лесного пожара необходимо три условия: сухая растительность, кислород и источник тепла. Некоторые пожары возникают естественным путем от удара молнии или солнечных лучей, но обычно они так или иначе вызваны деятельностью человека. Чаще всего, пожары в лесах возникают из-за костров, обрыва ЛЭП, непотушенных сигарет, поджогов и других антропогенных причин. На распространение пожара больше всего влияет ветер, чем он сильнее, тем быстрее распространяется огонь.

Кроме того, крутой рельеф местности позволяет огню распространяться быстрее, затрудняя действия пожарных. А некоторые виды деревьев и кустарников особенно горючи из-за содержания в них эфирных масел.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Лесные пожары полезны?

Иногда возгорания устраиваются намеренно для выжигания и расчистки места под посевы (подсечно-огневое земледелие), когда участок вырубается, а деревья высушиваются и сжигаются. Также бывают контролируемые выжигания для регулирования здоровья леса или снижения риска возникновения дикого пожара.

В определенной степени лесные пожары составляют часть годового цикла некоторых экосистем. Например, шишки некоторых сосен раскрываются лишь во время пожара, а дым и повышение температуры улучшают условия для прорастания семян пирофильных растений. Однако, хотя существование лесных пожаров является естественным, их масштабы в последние годы таковыми не являются.

Изменение климата - одна из причин лесных пожаров

Одна из главных причин увеличения масштабов и интенсивности лесных пожаров - это изменение климата. Сильные лесные пожары возникают в местах, пострадавших от сочетания засухи, высоких температур и возникновения гроз, а изменение климата делает эти условия более частыми. В частности, Калифорния пережила многолетнюю засуху, закончившуюся только в 2023 году. После ее окончания деревья и кустарники быстро разрослись, обеспечивая растительность, необходимую для возникновения крупного пожара. Но прошлым летом в регионе наблюдался жаркий сезон с последующими скудными осадками в течение типично влажного сезона. Пожары в тропических лесах высвобождают выбросы углекислого газа и других парниковых газов, способствуя дальнейшему изменению климата, создавая порочный круг.

Удлинение сезона пожаров: в период с 1978 по 2013 год общая продолжительность сезонов лесных пожаров в мире увеличилась почти на 19%, став в среднем на 40-80 дней длиннее;

Рост температуры: 2023 и 2024 годы стали самыми жаркими за всю историю наблюдений глобально. Более высокие температуры, особенно по ночам, не дают пожарам затухать естественным путем;

Уменьшение снежного покрова: раннее таяние снегов лишает регионы важного источника влаги в поздний весенний и летний периоды, повышая уязвимость к возгоранию.

Прогнозы на 2025 год указывают на высокие риски масштабных пожаров в Центральной России (Брянская, Владимирская, Воронежская, Московская и другие области) из-за сильной жары, сухой осени и малоснежной зимы. Ситуация с пожарами в Забайкалье уже подтверждает этот прогноз.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Проблемы управления лесами и освоения территорий

Еще одна причина увеличения ущерба от лесных пожаров в мире - это рост населения в районах, где происходят лесные пожары. Застройка границ городов и природных зон (например, холмы Лос-Анджелеса) увеличивает риски для людей и инфраструктуры. Ущерб от пожаров в Калифорнии 2025 года оценили в $250 млрд. Уже известно, что половина всех страховых убытков за первое полугодие, связанных с природными катастрофами, пришлась на эти пожары.

Большая часть лесных пожаров локализуется и тушится довольно быстро. Однако предотвращение пожаров на больших площадях означает увеличение количества сухой растительности, так что когда пожар выходит из-под контроля, он горит яростнее и поднимается на кроны деревьев.

Контролируемое выжигание, которое долгое время использовалось как метод предотвращения лесных пожаров путем сокращения количества легковоспламеняющейся растительности, становится менее эффективным из-за сокращения временного окна для его безопасного проведения - контролируемое выжигание можно проводить только в прохладную, влажную погоду с низкой скоростью ветра, чтобы избежать выхода огня из-под контроля.

Где лесные пожары сейчас?

Карелия

Статус: 24 активных пожара, локализовано лишь 5;

Площадь: 478 га, крупнейший очаг около поселка Волома (Муезерский район);

Причины: "сухие грозы" (грозовой фронт без осадков) и 4-й класс пожарной опасности из-за жары;

Последствия: Для тушения направлен уже второй пожарный поезд с 180 тоннами воды, угрозы населенным пунктам нет.

Турция

Статус: наиболее крупные пожары зафиксированы в провинции Бурса, Анталья, Мугла, Мерсин, Хатай, горение продолжается 6 дней;

Площадь: сгорело 60 тыс. га леса и 200 домов;

Причины: аномальная жара (поставлен новый рекорд в Силопи - до +50,5°C), сильные ветры, человеческий фактор (искры от техники, поджоги);

Последствия: эвакуированы жители 53 населенных пунктов, погибло не менее 10 человек.

Португалия

Статус: более 10 пожаров, 3 из них - крупные;

Регионы: Северные районы (особенно Канелас), угроза 6 деревням;

Причины: сильная жара, сухие леса, а тушение осложнено сильным ветром и густым дымом, мешающим работе авиации;

Последствия: эвакуация жителей, сгорел завод по производству лака.

В Греции, на Кипре, Италии, Испании, Франции, Болгарии также в конце июля в лесах фиксируются многочисленные возгорания разной степени сложности из-за сильной жары.

В 2019-2020 годах Австралия пережила худший за всю историю сезон лесных пожаров, летом 2021 масштабные лесные пожары охватили Сибирь и Дальний Восток, в 2023 году крупные пожары зафиксированы на нескольких континентах, особенно пострадала Греция. В США площадь, пострадавшая от лесных пожаров, удвоилась с 1980-х годов. Только в Калифорнии восемь из десяти крупнейших в истории штата пожаров произошли за последние пять лет.

В Европе июнь 2025 года стал самым жарким за всю историю наблюдений, в Средиземноморье уже третья волна жары за лето. Ученые предупреждают, что к 2030 году число экстремальных пожаров вырастет на 14%.