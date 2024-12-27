Крупнейший клад в истории Израиля был найден случайно: как это произошло?

Самая дорогая древняя находка в Средиземном море и самый крупный золотой клад Израиля были обнаружены случайно. Расскажем, где находилась древняя Кесария, что израильский дайвер нашел у ее берегов и как это связано с династией шиитских халифов.

Мечта о том, чтобы найти настоящее сокровище, преследует некоторых еще с юных лет, но лишь немногим это действительно удается. Даже самые опытные археологи за всю свою карьеру могут не обнаружить ничего действительно ценного, выкапывая вместо этого керамические черепки вместе с несколькими бронзовыми или серебряными монетами. Перспектива разбогатеть в одно мгновение вдохновила людей на безумства, самые известные примеры - это Калифорнийская золотая лихорадка середины XIX века и клад Форреста Фенна.

Прибыль получили только избранные, а тысячи людей потратили всю свою жизнь на поиски сокровищ, оставшись ни с чем. Между тем, кому-то везет обнаружить клад случайно. Например, назад дайвер Цвика Файер однажды сделал открытие всей своей жизни, наткнувшись на древний клад во время погружения с аквалангом.

Как Цвика Файер нашел сокровище?

Десять лет назад израильтянин Цвика Файер отправился нырять с аквалангом в очередной раз. Он не знал, что это, казалось бы, рядовое погружение повлияет не только на его жизнь, но добавит важные детали к древней истории Израиля. Ныряя около расположенного на берегу Средиземного моря города Кесария, он заметил что-то блестящее в песке. При более близком рассмотрении он понял, что это не обертка от конфеты или игровая фишка, а золотая монета, украшенная арабской вязью с обеих сторон. Файер осознал, что он мог наткнуться на древний клад, и немедленно связался с Управлением древностями Израиля. Вместо того чтобы ждать прибытия представителей организации, Файер с другими членами дайвинг-клуба начали вытаскивать монеты из воды, опасаясь, что они могут затеряться из-за приближающегося шторма.

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Что значила находка у берегов Кесарии?

По мнению экспертов, эти золотые монеты были отчеканены некогда могущественной арабской династии Фатимидов около тысячи лет назад. Считается, что эта династия происходит от дочери исламского пророка Мухаммеда Фатимы. Благодаря тому, что они были сделаны из чистого золота, монеты оставались в почти идеальном состоянии на протяжении примерно тысячи лет. Всего с помощью прибывших на место археологов на дне Средиземного моря было найдено около 2 тысяч монет, что сделало открытие Файера одним из самых дорогих за историю Средиземноморского региона, а также самой крупной находкой золотых монет в Израиле. Кроме того, находка говорит о том, что скорее всего Кесария оставалась центром торговли и во времена правления мусульманских халифатов.

Ученые определили, что монеты относятся к периоду правления халифов Аль-Хакима Биамриллаха (996-1021 годы н. э.) и его сына Аз-Захира Биллаха (1021-1036 годы н. э.). Историки сходятся во мнении, что корабль с драгоценным грузом, плывший где-то в Восточном Средиземноморье, скорее всего затонул во время сильного шторма. Корабль плыл в Египет или из него, так как там находилась главная резиденция халифата. Найденные монеты были как “новыми”, так и уже побывавшими в обороте. Кроме того, среди монет были найден еще более древние экземпляры IX века, которые были отчеканены в Палермо, в то время находившимся под властью Сицилийского эмирата.

Где находилась Кесария?

Хотя найденное сокровище относится к правлению династии Фатимидов, история Кесарии восходит к гораздо более древним временам. Сегодня Кесария, расположенная в Израиле между Тель-Авивом и Хайфой на побережье Средиземного моря, в основном известна древнеримскими руинами. Ее исторический центр после реконструкции превратился в популярное туристическое направление.

Первое поселение на месте Кесарии появилось в IV веке до н. э., когда финикийцы основали там торговый пост, который назывался Стратонос Пиргос (Башня Стратона). В 96 г. до н. э. город был завоеван царем Иудеи, а в 63 г. до н. э. римлянами. Через 33 года Кесарию передали Ироду Великому, который переименовал город в честь кесаря Августа. При Ироде Кесария расцвела: были построены массивные стены, порт, система каналов, храм, ипподром и театр на несколько тысяч человек. Чтобы не запутаться, при Ироде город еще называли Кесарией Приморской.

К 6 году н. э. Кесария была столицей римской провинции Иудея. Когда еврейский народ восстал против римского правления в 66-70 годах н. э., а Иерусалим был разрушен, Кесария превратилась в центр региона в качестве столицы одной из римских провинций, а позднее - одним из религиозных центров провинции Палестина Прима, появившейся в результате раздела провинции Сирия Палестинская. Тогда его именовали Кесария Палестинская. Когда Римская империя рухнула, арабы захватили город в 640 г. н. э. При этом Кесария была последним городом провинции, павшим под натиском мусульманских воинов. После этого Кесария несколько раз была завоевана крестоносцами и мусульманскими государствами. Сейчас руины города относятся к Хайфскому округу Израиля.