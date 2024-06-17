Какие фрукты поесть в Крыму летом?

Лето - это время, когда у нас есть отличный шанс напитать свой организм полезными и вкусными продуктами: ягодами и фруктами. Вдвойне приятнее, если есть возможность ими лакомится на отдыхе. О том, какие фрукты и ягоды есть в Крыму летом, где их покупать и как правильно есть - рассказываем в этом материале.

В Крыму есть фрукты?

В Крыму есть фрукты и всегда были, правда, в 1990-2010е годы многие хозяйства пришли в упадок, в том числе из-за проблем с водой. К счастью, начиная с середины 2020х годов плодово-ягодное хозяйство полуострова переживает настоящий бум: восстанавливаются старые и закладываются новые сады, строятся многочисленные теплицы, развиваются новые технологии выращивания. Благодаря всему этому, Крым сегодня предоставляет огромный выбор фруктов и ягод, которые можно есть круглый год, но особенно, конечно, в летне-осенний период, что вдвойне приятно для тех, кто отправляется на крымское побережье отдохнуть.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие фрукты и ягоды в Крыму в июне

Надо отметить, что созревание летних плодов и ягод на полуостров во многом зависит от погоды: чем теплее и жарче дни, тем быстрее созревают плоды. В 2024 году, например, весна оказалась ранней, в связи с чем, традиционные клубника и черешня, которые обычно собирают в середине июня, радуют жителей и гостей полуострова уже с начала июня. Итак, традиционные фрукты и ягоды Крыма июня - это:

черешня

клубника

малина

шелковица

земляника

смородина.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо этого, уже созрели ранние сорта персиков: небольшие и очень ароматные плоды.

Что созревает из фруктов в Крыму в июле

Июль с точки зрения всевозможных сочных и вкусных плодов в Крыму - исключительный месяц. Попробовать можно практически всё, что растёт на полуострове:

персики

вишня

абрикосы

алыча

слива

крыжовник

яблоки

дыни.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Смородину и черешню тоже можно по-прежнему найти на прилавках магазинов и на рынках.

Фрукты и ягоды в Крыму в августе

Август, пожалуй, еще более удачный месяц для тех, кто любит фрукты и ягоды. Помимо тех, что продолжают радовать с июля, также добавляются:

инжир

арбуз

виноград

груши

поздние сорта персиков.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоит также отметить, что чем южнее регион Крыма, тем, соответственно, раньше появляются плоды: в хозяйствах Ялты и Алушты созревание происходит на неделю, а то и две раньше, чем по всему остальному Крыму.

Как выбирать фрукты и ягоды в Крыму

Первое правило выбора сочных плодов - выбирайте то, что любите или то, что хотите попробовать. Необязательно брать полюбившийся фрукт или ягоду килограммами: всё можно покупать поштучно, и в этом есть свои плюсы. Во-первых, так вы сможете попробовать больше разных фруктов. Во-вторых, все продукты, которые вы покупаете, будут съедаться максимально свежими, что в условиях южного климата - основополагающее правило сохранения здоровья. Второе правило выбора - не стесняйтесь нюхать плоды и просить кусочек на пробу. Абсолютное большинство тех, кто в Крыму продает фрукты и ягоды, с радостью предоставят вам возможность попробовать свою продукцию с тем, чтобы вы могли выбрать именно то, что вам нравится. Третье правило: если хотите попробовать именно крымскую продукцию - покупайте или на рынке, или в частных фруктовых лавках, или у ”частников”, то есть тех, кто продает фрукты и ягоды со своего участка. Чем ближе лавка и магазин к морю, тем дороже продукция. В супермаркетах тоже продаются фрукты и ягоды, но не всегда исключительно крымские.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как правильно есть крымские фрукты

Если вы впервые пробуете какую-то ягоду или фрукт, начинайте с небольших порций, помните о том, что любой продукт может вызвать аллергическую реакцию. С большой осторожностью угощайте своих детей. На всякий случай имейте при себе антигистаминное средство, а если почувствовали, что аллергическая реакция вызывает опасения, то немедленно обратитесь к врачу.

Обязательно мойте все фрукты и ягоды, которые покупаете, и старайтесь съесть их в ближайшее время, поскольку на жаре все натуральные продукты быстро портятся.

Если вы вдруг обнаружили в плоде или ягоде червячка - ничего страшного. Это лишь означает, что продукт при выращивании не подвергался химической обработке. Устраните ”чужака”, хорошо промойте плод и ешьте с удовольствием.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фруктовые сады Крыма

В Крыму растут всевозможные фруктовые деревья: яблоки, груши, персики, абрикосы, айва, черешня, вишня. Если вы путешествуете по полуострову на автомобиле, при возможности обязательно заезжайте во фруктовые сады Крыма. Персиковые и грушевые сады, в частности, находятся в Бахчисарайском районе и по дороге на Севастополь . Если увидели по дороге табличку с надписью ”персики”, ”груши”, ”яблоки” - останавливайтесь и отправляйтесь в близлежащий сад. Зачастую владельцы разрешают прогуляться по своему хозяйству, а плоды, приобретённые сразу из сада, естественно, свежее и в большинстве случаев на порядок дешевле, чем на прилавке.