Древний турецкий хаммам отреставрируют в Малом Иерусалиме в Крыму

Дорогостоящую реставрацию турецкого хаммама проведут в старом квартале Евпатории. Уникальный объект находится в квартале Малый Иерусалим.
Единственный турецкий хаммам XVI века, сохранившийся в Евпатории ждет реставрация, рассказал глава МАУ "Евпаторийский культурно-этнографический центр "Малый Иерусалим" Дмитрий Шалацкий.
"Приблизительно 60 млн требуется на реконструкцию и еще порядка 6-10 млн на разработку проектно-сметной документации, сейчас идут подготовительные работы"
– Шалацкий
Он добавил, что на древнем банном ансамбле до реконструкции, возможно, потребуется провести противоаварийные работы.
Хаммам находится на улице Красноармейской в Евпатории, ранее в этой местности располагалась турецкая крепость Гезлев. Среди уцелевших объектов - хаммам XVI века, памятник османской архитектуры, объект культурного наследия, в который сегодня можно попасть с экскурсией.