Вестник Кавказа

Древний турецкий хаммам отреставрируют в Малом Иерусалиме в Крыму

Джума-мечеть в Евпатории
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дорогостоящую реставрацию турецкого хаммама проведут в старом квартале Евпатории. Уникальный объект находится в квартале Малый Иерусалим.

Единственный турецкий хаммам XVI века, сохранившийся в Евпатории ждет реставрация, рассказал глава МАУ "Евпаторийский культурно-этнографический центр "Малый Иерусалим" Дмитрий Шалацкий.

"Приблизительно 60 млн требуется на реконструкцию и еще порядка 6-10 млн на разработку проектно-сметной документации, сейчас идут подготовительные работы"

– Шалацкий

Он добавил, что на древнем банном ансамбле до реконструкции, возможно, потребуется провести противоаварийные работы.

Хаммам находится на улице Красноармейской в Евпатории, ранее в этой местности располагалась турецкая крепость Гезлев. Среди уцелевших объектов - хаммам XVI века, памятник османской архитектуры, объект культурного наследия, в который сегодня можно попасть с экскурсией.

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