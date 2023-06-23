Как раньше мылись: от римских терм до хаммама

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Хамам (или хаммам) на протяжении столетий был жизненно важным общественным заведением в любом ближневосточном городе. Хамамы были местом, где можно не только очистить тело и душу, но и встретиться для дружеских бесед или серьезных разговоров. Расскажем о римских термах, византийских банях, турецких хаммамах и других банях разных эпох.

Римские термы

История хамама восходит к римским термам. Римские бани обычно имели:

аподитерий - комнату для переодевания,

горячую комнату - кальдарий,

теплую комнату – тепидариум,

холодную комнату - фригидарий.

Посетители проходили через эти комнаты, где изменения температуры стимулировали приток крови и стимулировали потоотделение. В банях также были места, где купающиеся могли заниматься спортом – палестра.

Византийские бани

В то время как традиция общественных бань, популяризированная при римлянах, постепенно угасала на Западе, она сохранялась на протяжении многих веков в восточном Средиземноморье. Византийские бани в регионе сохранили многие из тех традиций, что и более ранние римские бани, например, соблюдались традиции в оформлении пола мозаикой.

Бани Омейядского халифата

Во времена Омейядского халифата (661–750) бани были неотъемлемой частью императорских дворцов, поэтому уделялось большое внимание их убранству. Бани Омейядов несколько отличались от своих предшественников тем, что планировка зданий стала более сложной, были изменены размеры некоторых комнат, а холодная - была вовсе удалена.

Средневековые бани на Ближнем Востоке

К средневековью общественные бани стали важной частью общественной жизни, а качество и количество бань считались одними из самых значимых атрибутов любого города. Средневековые авторы при описании процветающих городов упоминали хамамы наряду с мечетями, медресе и садами. Хотя хаммамы на всем Ближнем Востоке были похожи друг на друга очертаниями, структура бань и их внутреннее убранство могли отличаться в зависимости от региона.

Турецкий хамам

Широкое распространение турецкие хаммамы получили при Османской империи. Поначалу хамам служил местом, где можно было очистить тело и душу. Поэтому во время разговоров в хаммамах нельзя поднимать неприятные темы, а также сквернословить и ругаться. Впоследствии турецкие бани стали еще и местом, где люди встречались для обсуждения последних новостей или даже поиска невест своим сыновьям.

Температура в помещении может варьироваться от +30 до +60 градусов. В традиционных хаммамах раздельное посещение для мужчин и женщин. Полки и сидения в здании выполнены из мрамора, так как он не так сильно нагревается. В Стамбуле находится большое количество хаммамов, некоторые из них сохранились еще со времен Султана Сулеймана и Хюррем Султан и доступны для посещения.

Самые известные исторические хамамы Стамбула

Сулеймание хамам

Этот хаммам входит в состав одноименной мечети. Считается, что его посещал сам султан Сулейман. Комплекс возводился на протяжении нескольких лет, его строительством занимался известных архитектор Османской империи Мимар Синан. Этот хамам можно посещать как мужчинам, так и женщинам.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Хюррем Султан хамам

Строительством этого здания также занимался Мимар Синан. Оно находится недалеко от мечети Айя-София. Этот хамам считается одним из самых роскошных, что неудивительно – его строили для жены Сулеймана Великого – Хюррем Султан. Посещение этого здания – раздельное. Особенностью этого здания была симметричность мужской и женской части хаммама. Здание перестало использоваться по назначению в начале XX века. Одно время здесь был ковровый базар. Однако властями было принято решение восстановить былое величие здания. Хаммам Хюррем Султан был отреставрирован в соответствии с историческими хрониками.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кылыч Али Паша хамам

Еще одно творение Мимара Синана было возведено в 1580 году и вошло в комплекс одноименной мечети, построенной в честь адмирала флота, итальянца Улуч Али, который принял ислам. Улуч Али быстро продвигался по карьерной лестнице, был смел в боях. После битвы при Лепанто он получил имя Кылыч (что в переводе означает "меч") и должность адмирала. Площадь здания достаточно большая – больше 930 кв. метров.