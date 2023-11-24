Степени казахстанского ордена будут носить имена героев

Президент Казахстана сегодня подписал закон, согласно которому три степени государственной награды - ордена "Айбын" – будут носить имена казахстанских воинов-героев времен Великой Отечественной войны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан "О государственных наградах Республики Казахстан", сообщает Акорда.

"Поправки в Закон "О государственных наградах Республики Казахстан" разработаны в рамках исполнения поручения главы государства, данного на третьем заседании Национального курултая "Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс" ("Честный человек - Честный труд – Честный доход") 15 марта 2024 года"

- пресс-служба президента Казахстана

Согласно новому закону, у трех степеней ордена "Айбын" ("Доблесть"), который вручается военнослужащим и силовикам за проявленную храбрость и отвагу, будут свои имена легендарных воинов-героев у І степени - имя Сагадата Нурмагамбетова, ІІ степени - Бауыржана Момышулы, ІІІ степени - Рахымжана Кошкарбаева, передает Sputnik Казахстан.

Закон уже опубликован в казахстанских СМИ м вступил в силу, добавили в пресс-службе.