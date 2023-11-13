Вестник Кавказа

Путин наградил деятелей с Северного Кавказа орденами

Путин наградил деятелей с Северного Кавказа орденами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин наградил деятелей из регионов Северного Кавказа орденами. Наград удостоились выходцы из Дагестана, Ингушетии, Ставрополья и Северной Осетии.

Российский лидер Владимир Путин наградил деятелей из Северного Кавказа орденами, документ опубликован на сайте официальных правовых актов.

Ордена «За заслуги перед Отечеством» получили:

  • глава правительства Ингушетии Владимир Сластенин;
  • ректор Ставропольского государственного медицинского университета Виктор Мажаров;
  • завкафедрой Северо-Осетинской государственной медакадемии Валерий Тотиков.

Помимо этого, заведующая отделением Детской республиканской клинической больницы имени Кураева в Дагестане Индира Юнусова стала заслуженным врачом России, а директор «Дагестанского комбината строительных материалов» Нариман Мусаев – заслуженным строителем страны.

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