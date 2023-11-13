Путин наградил деятелей с Северного Кавказа орденами

Владимир Путин наградил деятелей из регионов Северного Кавказа орденами. Наград удостоились выходцы из Дагестана, Ингушетии, Ставрополья и Северной Осетии.
Российский лидер Владимир Путин наградил деятелей из Северного Кавказа орденами, документ опубликован на сайте официальных правовых актов.
Ордена «За заслуги перед Отечеством» получили:
- глава правительства Ингушетии Владимир Сластенин;
- ректор Ставропольского государственного медицинского университета Виктор Мажаров;
- завкафедрой Северо-Осетинской государственной медакадемии Валерий Тотиков.
Помимо этого, заведующая отделением Детской республиканской клинической больницы имени Кураева в Дагестане Индира Юнусова стала заслуженным врачом России, а директор «Дагестанского комбината строительных материалов» Нариман Мусаев – заслуженным строителем страны.
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