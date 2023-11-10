Путин вручил президенту Таджикистана орден "За заслуги перед Отечеством"

Глава Российской Федерации торжественно вручил госнаграду лидеру Республики Таджикистан. Орден "За заслуги перед Отечеством" третьей степени был передан Эмомали Рахмону сегодня в Кремле.

Глава России Владимир Путин сегодня в торжественной обстановке вручил лидеру Республики Таджикистан Эмомали Рахмону орден "За заслуги перед Отечеством" третьей степени. Церемония награждения состоялась в Кремле и была проведена после переговоров лидеров двух государств по таджикско-российским отношения.

Отмечается, что Эмомали Рахмону была вручена госнаграда за вклад в развитие связей между Россией и Таджикистаном, гарантию мира и устойчивости в регионе, а также личное участие в улучшение отношений двух государств.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня прилетел в Москву для деловой встречи с российским лидером, чтобы обсудить темы мировых и региональных проблем.

В 2022 году российский лидер в канун 70-летнего юбилея Эмомали Рахмона издал указ о его награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени.