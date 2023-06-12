4 объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в Турции

Туристы любят Турцию не только за пляжный отдых, но и за возможность прикоснуться к древней истории. Если вы видели в этой стране уже многое, то советуем посмотреть не самые раскрученные, но весьма интересные места: мечеть Селимие в Эдирне, город Сафранболу, Хаттусу и город Улу-джами в городе Дивриги.

"Вестник Кавказа" уже писал о некоторых объектах из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО: город Афродиты в Турции, Иераполис у белоснежных террас Памуккале. Сегодня мы рассмотрим еще 4 турецких объекта, вошедших в список.

Мечеть Селимие в Эдирне

В список ЮНЕСКО она была включена в 2011 году. Находится этот объект в северо-западной турецкой провинции Эдирне. Мечеть была построена самым известным османским архитектором XVI века Мимаром Синаном. Сам он называл эту мечеть своей лучшей работой. При ее строительстве воплощена новаторская задумка архитектора – огромный купол мечети помещен на основу в виде правильного восьмиугольника.

В куполе множество окон, благодаря которым в здании создается эффект дополнительного простора. Внутреннее убранство мечети украшено плиткой из города Изник, известного своей керамикой. В религиозный комплекс в Эдирне входят медресе, крытый рынок, часовая комната, внешний двор и библиотека.

Город Сафранболу

Сафранболу в провинции Карабюк стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1994 году. Город, получивший свое название в честь шафрана, растущего в этих краях, занимал важное положение во времена караванной торговли вплоть до времен, когда в этих краях появилась железная дорога. Сафранболу известен своей архитектурой османской эпохи, которая включает в себя частные дома, мечети, караван-сараи, турецкие бани, фонтаны и святыни. Так, например, в городе можно посмотреть на Мечеть Кёпрюлю, возведенную в XVI веке, рыночный район Чарши. Также здесь расположен холм Кале с Часовой башней и особняком Старого правления.

В городе множество частных домов, планировка которых зависела от состава каждой семьи. Как правило, такие дома могли состоять из двух или трех этажей. Считается, что архитектура Сафранболу повлияла на городское развитие на большей части территории Османской империи. На сегодняшний день этот город стал самым большим и развитым в провинции Карабюк.

Хаттуса

Хаттуса (в некоторых источниках город также называют Хаттусас) была столицей царства хеттов. Он стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Древний город расположен на территории современной провинции Чорум. Хаттуса интересна своей планировкой, а также сохранившимися типами построек.

Так, например, в этих местах учеными были обнаружены руины древних храмов, акведук, крепостные укрепления, а также ансамбль наскального искусства.

Улу-джами в городе Дивриги

В комплекс Улу-джами входят мечеть и больница. Он расположен в центральной провинции Сивас и стал объектом Всемирного наследия в 1985 году. Комплекс спроектирован и построен архитектором Хюррем Шахом из Ахлата по приказу эмира Ахмед Шаха.

В мечети один молельный зал и два купола. При строительстве здания была применена сложная техника строительства сводов. Скульптурные украшения здания также заслуживают внимания.