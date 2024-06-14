Где в Крыму отдохнуть с детьми?

Крым - замечательное место для тех, кто решил отправиться на отдых с детьми. Поскольку семейный отдых - это всегда ответственность и нередко опасения, в нашей статье мы расскажем о том, где лучше всего в Крыму отдохнуть с детьми, на что стоит обратить внимание тем, кто отправляется к морю с ребёнком и к чему нужно готовиться.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Крым с детьми: куда лучше поехать?

Принимая решение о поездке к морю с детьми, в первую очередь, нужно отталкиваться от возраста ребёнка или детей. Чем меньше ваш ребёнок, тем больше внимания нужно уделять комфорту, в первую очередь, матери, особенно если речь о грудных детях. Пляжи должны быть оборудованы удобными лежаками навесами, обеспечивающими тень, поблизости от места отдыха должны быть магазины с качественными продуктами питания и аптеки. Под такие критерии подходит практически всё побережье Крыма, от восточного до западного, кроме совсем диких пляжей и отдалённых населённых пунктов. Если вы едете в Крым с маленьким ребёнком, в целом исключительно комфортными для отдыха будут такие города и посёлки, как:

Феодосия

Евпатория

Новофёдоровка

Алушта

Малореченское

Кача

Орловка.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отдых ”всё включено”

Идеальный вариант для тех, кто едет в Крым с детьми, это отдых по системе ”всё включено”. Обычно, такие услуги предоставляют отели высокого класса, у которых нередко собственные пляжи со всей необходимой инфраструктурой, детские зоны на территории, а также специальное детское меню. Такие отели есть как на берегу Чёрного моря, так и на берегу Азовского моря. Цены в них начинаются примерно от 9 тысяч рублей за ночь. Отдохнуть с детьми в Крыму по системе ”всё включено” можно в:

Щёлкино

Феодосии

Судаке

Алуште

Гурзуфе

Ялте

Ласпи

Парковом

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лучшие пляжи Крыма для отдыха с детьми

Самые удобные пляжи для тех, кто собирается на отдых с уже подросшими детьми, это те, где хороший заход в море, чистая вода и небольшая глубина, как минимум у берега. Таких пляжей в Крыму достаточно много, и поехать можно фактически куда угодно, при этом остерегаясь:

диких пляжей у мысов, как, например, на Фиоленте

скалистого побережья, как, в частности, в урочище Инжир

пляжей, где сильное течение, в том числе и на берегу Евпатории.

Также ежедневно следите за новостями о чистоте пляжей в тех городах и поселках, где собираетесь отдыхать, и не игнорируйте сообщения местных властей, в случае, если в определённый день в море купаться опасно. Что касается выбора галечного или песчаного пляжа, как ни парадоксально, галечный пляж для детей куда более полезен, чем песчаный. Правда, детским стопам первое время придется привыкать к камушкам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Куда можно поехать в Крыму с детьми?

В Крыму есть всё для того, чтобы развлечь ребенка на отдыхе, помимо, конечно же, непосредственно моря. Более того, казалось бы, детские развлечения будут интересны и взрослым тоже. С детьми в Крыму можно отправиться в:

Аквапарки. В Крыму аквапарки есть в Коктебеле, Судаке, Евпатории, Ялте, Севастополе и Евпатории. Так что где бы вы не остановились на отдых на полуострове, один из аквапарков будет недалеко. Зоопарки. Помимо известнейших Ялтинского зоопарка и парка львов ”Тайган” в Белогорске, с детьми на животных в Крыму можно посмотреть в Парке Антилоп в Изюмовке, в Кроликопарке в Евпатории, в Детском и Гагаринском парках Симферополя, в ялтинском Крокодиляриуме и в севастопольском Аквариуме. Дельфинарии. Дельфинарии в Крыму есть в Коктебеле, Алуште, Севастополе, Ялте, Евпатории и в поселке Курортное у Кара-Дага. Парки аттракционов в Крыму. Парки аттракционов, которые порадуют маленьких гостей полуострова, есть в Ялте, Севастополе, Симферополе, Евпатории и Феодосии.

Погулять с детьми в Крыму можно фактически в любом место, в том числе отправиться на экскурсию в самые известные дворцы Крыма, побывать в пещерных городах и посетить многочисленные музеи полуострова. Главное, не забывайте брать с собой достаточное количество воды и лучше выбирайте время для прогулок, когда не самое активное солнце, например, после 17:00.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как обезопасить ребенка на море?

Отправляясь на отдых в Крым с детьми, не забывайте о безопасности маленьких членов своей семьи:

не отпускайте ребенка одного на пляж

не разрешайте детям заплывать слишком далеко

внимательно следите за тем, чтобы ребёнка не унесло в воду на плавательных средствах

не позволяйте детям общаться и тем более уходить с незнакомыми людьми

учите детей уважительному отношению к природе и отдыхающим

не оставайтесь с ребенком слишком долго на солнце и не забывайте использовать солнцезащитные средства

внимательно следите за тем, чтобы у ребёнка не было аллергии: не забудьте взять с собой на отдых антигистаминные средства.

Чтобы отдых прошел еще более успешно и в радость, можно заранее подготовить ребёнка, если он уже подрос, к предстоящей смене обстановки и рассказать ему о том, что его ожидает.